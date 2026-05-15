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Zverev si risparmia per il Roland Garros: salta l’ATP Amburgo per un fastidio alla schiena

Il numero tre del mondo non parteciperà all’edizione del 2026 del torneo che si disputa nella sua città

Di Gianluca Sartori
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Alexander Zverev - Madrid 2026 (x @atptour)
Alexander Zverev - Madrid 2026 (x @atptour)

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Alexander Zverev ha optato per dare forfait al torneo ATP 500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio. Il numero tre del mondo, reduce dall’eliminazione agli ottavi di Roma per mano di Luciano Darderi, ha addotto alcuni problemi alla schiena come motivazione del ritiro dal torneo che si disputa nella sua città natale. “Sono davvero deluso di non poter giocare al Rothenbaum – ha detto Zverev -. Amburgo è la mia città natale ed è sempre speciale per me giocare davanti al pubblico di casa. Purtroppo, sono afflitto da problemi alla schiena che mi hanno condizionato per tutta la stagione sulla terra battuta. Il mio staff medico mi ha quindi fortemente consigliato di prendermi una pausa dalle competizioni la prossima settimana per recuperare”. Zverev aveva già in qualche modo fatto capire che avrebbe preso questa decisione quando, parlando dopo il ko con Darderi, aveva accennato a “due settimane di riposo in vista del Roland Garros”. Zverev, che ad Amburgo vinse nel 2023, è reduce da una primavera piuttosto intensa: da Indian Wells ad oggi ha disputato almeno la semifinale in tutti i tornei giocati, eccezion fatta appunto per Roma. Al Roland Garros, Zverev arriverà da seconda testa di serie, con l’incubo Sinner che rappresenta l’ostacolo principale al nuovo tentativo di vincere il primo Slam della carriera.

Verso l’ATP di Amburgo, chi ci sarà tra i top

Gli organizzatori del Bitpanda Hamburg Open hanno parato il colpo annunciando la presenza al torneo di un altro top ten come l’australiano Alex De Minaur. Ci saranno, salvo novità dell’ultimo minuto, anche Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton; l’Italia schiererà Flavio Cobolli, campione in carica che difenderà il titolo. E’ iscritto anche Luciano Darderi, che però si è arrampicato fino alle semifinali a Roma. Ci sono stati tuttavia diversi forfait: a partire da quello di Lorenzo Musetti, passando per i ritiri di Valentin Vacherot, Jack Draper e Holger Rune.

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