ATP Ginevra: Tsitsipas supera l’esame Perricard e raggiunge Tien

Il Gonet Geneva Open apre le porte per la 23^ edizione del torneo, che come da tradizione precede l’inizio del Roland Garros. Nella giornata di lunedì 18 maggio si sono svolti i primi turni dell’evento svizzero, inaugurato dal match tra Sebastian Baez e Alex Michelsen. Lo statunitense ha sorpreso tutti, incluso l’avversario, sconfitto in un’ora e venti con un netto 7-5 6-3. Baez, che aveva iniziato alla grande il suo 2026, è tornato coi piedi per terra proprio sulla sua superficie prediletta. E adesso, non resta che l’Open di Francia per riottenere risposte incoraggianti dal suo tennis. Sul campo centrale di Ginevra, Arthur Rinderknech non ha atteso molto per collezionare il secondo risultato inaspettato del day 1, stendendo Thiago Agustin Tirante. Il sudamericano si era messo in mostra a Roma battendo Flavio Cobolli, ma sulla rapida terra rossa svizzera, i colpi poderosi del gigante francese hanno avuto la meglio, e il n.5 del seeding si è sbarazzato dell’avversario con lo score di 6-4 6-1.

[Q] F. Comesana b. V. Royer 2-6 6-3 6-4

Battaglia inaspettata per lo squalo di Mar del Plata, Francisco Comesana. L’argentino, proveniente dalle qualificazioni, ha subito l’urto di Valentin Royer all’alba del secondo testa a testa tra i due. Inizio complicatissimo per il terraiolo argentino, incapace di tenere saldi i suoi turni di battuta. Il ventiquattrenne transalpino è subito passato all’attacco, strappando repentinamente il primo break a Comesana. Come nel quinto game, la storia si è ripetuta nel settimo, e a quel punto l’argentino si è trovando spalle al muro incassando un crudele 6-2. Schiaritosi le idee, Cisco ha finalmente iniziato a suonare la carica con delle remate stoiche da fondo campo, costruendo – passo dopo passo – una signora rimonta. Comesana attenderà l’esito dello scontro tra Basavareddy e Munar per conoscere il prossimo avversario.

[WC] S. Tsitsipas b. 6-4 7-6(8) G. P. Perricard

Scontro tra rovesci old style nella prima uscita assoluta dell’ATP 250 di Ginevra. Stefanos Tsitsipas ha rimediato una wild card per rodarsi in vista di Parigi, e il test contro il bombardiere Perricard è stato ampiamente superato. Il greco pare navigare egregiamente sul manto rosso svizzero, nonostante un secondo set turbolento, e molto più complicato del primo confezionato col punteggio di 6-4. Il francese ha preso le misure all’ex numero 3 del mondo, e la diagonale di rovescio ha iniziato a dar ragione a Perricard. Qualche problemino al servizio in ambedue i lati del campo, anche se entrambi sono riusciti a metterci una pezza, guadagnando l’accesso al tiebreak. La lotteria dei 7 punti – andata ad oltranza – è stata parecchio rocambolesca. Stef ha alternato sprazzi di ottimo tennis a crolli verticali, e sul punto di archiviare l’incontro, ha titubato, al contrario del coraggioso francese. Ribaltamenti di fronte continui, ma alla fine è stato Tsitsipas a raggiungere Learner Tien al turno successivo.