Roland Garros, qualificazioni femminili: Trevisan passa in rimonta. Anche per Pigato buona la prima

Le rappresentanti azzurre ai nastri di partenza del tabellone delle qualificazioni femminili del Roland Garros 2026, al via quest’oggi, sono cinque: Lisa Pigato, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan e Nuria Brancaccio. L’obbiettivo è strappare il pass per un posto nel main draw del secondo Slam stagionale, che prenderà il via domenica 24 maggio con la finale prevista per sabato 6 giugno. Nel frattempo, due di loro, Trevisan e Pigato, hanno compiuto il primo passo nella giusta direzione, vincendo i loro match di esordio.

Trevisan b. Knutson 2-6 6-0 6-2

Successo all’esordio per Martina Trevisan, che approda al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026 dopo aver superato in rimonta la numero 209 del mondo Gabriela Knutson, con il risultato di 2-6 6-0 6-2 dopo un’ora e 57 minuti di gioco. Per l’ex numero 18 del mondo si tratta della prima vittoria stagionale a livello di circuito maggiore. L’avvio di partita è staro complicato per la toscana, in un set in cui è stata investita dal servizio della Knutson. Dalla ripresa in poi Trevisan ha aggiustato le percentuali al servizio, rifilando un bagel che l’ha rimessa definitivamente in partita. Il terzo set è cominciato all’inseguimento, dopo un servizio concesso in apertura, ma poi Martina ha ritrovato il suo tennis, imponendosi 6-2 grazie a tre break filati. Trevisan affronterà adesso l’egiziana Mayar Sherif, nona testa di serie.

L. Pigato b. A. Falei 6-1 6-3

Anche Lisa Pigato ha passato il primo test delle qualificazioni parigine, approdando al secondo turno dopo aver liquidato in due set, 6-1 6-3, Aliona Falei, in poco più di un’ora di gioco. Per la classe 2003 si tratta della prima vittoria di sempre ottenuta sulla terra rossa di Parigi, dove era anche all’esordio assoluto in carriera. Assistita da un servizio solido, e soprattutto dalla giornata storta della sua avversaria, la bergamasca ha intascato il primo set con un doppio break, mentre nella ripresa ha dovuto tribolare di più, complice un set con ben sei break. Adesso Pigato troverà dall’altra parte della rete l’americana Sloane Stephens.

Altri risultati

La testa di serie numero uno, Despina Papamichail, ha perso contro la greca Lanlana Tararudee per 1-6 6-3 6-3. La seconda forza del seeding, Sinja Kraus, ha sconfitto per 7-5 3-6 6-2 la svizzera Celine Naef. La sesta testa di serie, Victoria Jimenez Kasintseva, ha perso in tre set, 6-7 (3) 6-2 6-4 contro Elena Pridankina. Mentre, Maja Chwalinska (ottava testa di serie) si è sbarazzata in due set, 6-0 6-3, della francese Rame.







