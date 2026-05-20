Roland Garros: Djokovic in campo con Troicki. Possibile nuova collaborazione tra i due

L’obiettivo rimane sempre quello: il venticinquesimo Slam. Novak Djokovic ci riproverà ancora una volta al Roland Garros, dove ha conquistato tre titoli nel corso della sua carriera. Ciò che sorprende, a pochi giorni dall’inizio del torneo, è che il quasi 39enne serbo (compirà gli anni il 22 maggio) si sta allenando sui campi parigini in terra battuta assieme a Viktor Troicki. I due serbi sono amici da decenni. Oltre ad aver condiviso moltissimi anni nel circuito, dal 2021 l’ex numero 12 al mondo è nella panchina della Nazionale serba di Coppa Davis.

Viktor Troicki à l’entraînement aux côtés de Djokovic à #Rolandgarros pic.twitter.com/yk93QdpUeO — Kiligane (@Kiligane_) May 19, 2026

Secondo quanto appreso da Sportklub, sembrerebbe che Troicki sia entrato nel team di Nole, il quale negli ultimi anni aveva già avuto più di una guida serba (Nenad Zimonjić, Dušan Vemić e Boris Bošnjaković, tutt’ora presente nella squadra di Djokovic). Più vecchio di un anno rispetto all’attuale quarto tennista in classifica, Troicki avrebbe interrotto il rapporto lavorativo con Miomir Kecmanovic, con il quale ha collaborato fino a poco tempo fa. Prima ancora, Viktor aveva seguito Hamad Medjedovic per quasi due anni.

Misha, campione recente del Challenger di Valencia, dovrebbe iniziare a lavorare con Ognjen Jovanović. Tutti questi cambiamenti è quasi certo che verranno confermati o smentiti durante il Media day del Roland Garros, a cui Djokovic prenderà parte. Ricordiamo che Nole ha giocato un solo match sul rosso in questa stagione: il secondo turno perso in tre set a Roma contro Dino Prizmic. Non ci resta altro che attendere la conferma o la smentita del diretto interessato. Anche perché, al momento attuale, sul sito ATP Djokovic risulta senza coach, mentre Kecmanovic ha ancora Troicki nel suo angolo.