Roland Garros, qualificazioni amare per Pigato e Trevisan: sfuma il main draw

Pigato si arrende a Stephens

Si chiude al secondo turno delle qualificazioni il cammino di Lisa Pigato verso il tabellone principale del Roland Garros 2026. La 29esima testa di serie del draw cadetto si è arresa all’esperienza di Sloane Stephens, ex finalista a Parigi nel 2018 ed ex numero 3 del mondo, capace di imporsi con il punteggio di 6-4 6-1 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. L’azzurra ha provato a restare agganciata soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore solidità e il peso di palla della statunitense hanno fatto la differenza. Per Stephens arriva così la possibilità di giocarsi l’accesso al main draw parigino per la 14esima volta in carriera.

Trevisan lotta per oltre tre ore, poi passa Sherif

Esce di scena anche Martina Trevisan, protagonista però di una battaglia durissima con Mayar Sherif durata oltre tre ore. La semifinalista del Roland Garros 2022 aveva conquistato il primo set al tie-break, salvo poi subire la rimonta dell’egiziana che ha chiuso con il punteggio di 6-7 7-5 6-1. Nonostante la sconfitta, restano segnali incoraggianti per Trevisan, ancora impegnata nel percorso di recupero della miglior forma dopo il lungo infortunio. Curioso il dato statistico del match: in tutta la partita è stato realizzato un solo ace, messo a segno proprio da Martina Trevisan.