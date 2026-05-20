WTA

Roland Garros, qualificazioni amare per Pigato e Trevisan: sfuma il main draw

La giovane azzurra si arrende in due set all’ex finalista Sloane Stephens, mentre Martina Trevisan lotta per oltre tre ore prima della rimonta di Mayar Sherif. Curioso il dato statistico: un solo ace in tutto il match, firmato dalla toscana

Di Carlo Galati
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Martina Trevisan - Iasi 2024 (foto Florin Baltatoiu)

Pigato si arrende a Stephens

Si chiude al secondo turno delle qualificazioni il cammino di Lisa Pigato verso il tabellone principale del Roland Garros 2026. La 29esima testa di serie del draw cadetto si è arresa all’esperienza di Sloane Stephens, ex finalista a Parigi nel 2018 ed ex numero 3 del mondo, capace di imporsi con il punteggio di 6-4 6-1 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. L’azzurra ha provato a restare agganciata soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore solidità e il peso di palla della statunitense hanno fatto la differenza. Per Stephens arriva così la possibilità di giocarsi l’accesso al main draw parigino per la 14esima volta in carriera.

Sezioni
Pigato si arrende a StephensTrevisan lotta per oltre tre ore, poi passa Sherif

Trevisan lotta per oltre tre ore, poi passa Sherif

Esce di scena anche Martina Trevisan, protagonista però di una battaglia durissima con Mayar Sherif durata oltre tre ore. La semifinalista del Roland Garros 2022 aveva conquistato il primo set al tie-break, salvo poi subire la rimonta dell’egiziana che ha chiuso con il punteggio di 6-7 7-5 6-1. Nonostante la sconfitta, restano segnali incoraggianti per Trevisan, ancora impegnata nel percorso di recupero della miglior forma dopo il lungo infortunio. Curioso il dato statistico del match: in tutta la partita è stato realizzato un solo ace, messo a segno proprio da Martina Trevisan.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Roland Garros: Djokovic in campo con Troicki. Possibile nuova collaborazione tra i due
Roland Garros
Aryna Sabalenka - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)
Sabalenka: “A 28 anni penso di aver già vissuto di tutto. Le ucraine non mi stringono la mano? Lo rispetto”
Interviste
Il carattere forte di Fils: “Non mi tiro indietro da una lite. I miei genitori mi hanno cresciuto così”
Interviste
Andrea Pellegrino - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Roland Garros, qualificazioni: Cecchinato-Pellegrino al turno decisivo. Cinà batte Tomic in meno di 1h
Roland Garros