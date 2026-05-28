Roland Garros, Fonseca: “Sinner può arrivare alla grandezza dei Big Three”

Joao Fonseca vuole entrare a pieno regime nel tennis che conta. Se ci fossero ancora dubbi, ha dato una bella mano a fugarli con una clamorosa rimonta ai danni di Dino Prizmic, risalendo da due set di svantaggio. E regalandosi un bel terzo turno, molto atteso già, contro Novak Djokovic. La consapevolezza di poter giocare ad alti livelli c’è, come mostrato anche in conferenza stampa.

D: Dino stava giocando davvero bene, come hai ribaltato la situazione dopo i primi due set?

Fonseca: “I primi due set sono stati difficili. Lui stava servendo piuttosto bene e mi metteva molta pressione nei miei giochi di servizio. Stavo solo cercando di cavarmela e di pensare al terzo set game per game. Fortunatamente, ho ottenuto un break e c’era un po’ di speranza. Sono rimasto concentrato sul presente, cercando di strappargli il servizio, di giocare meglio, di essere più solido. Ho cambiato un po’ il mio gioco. Penso di aver cercato di

rispondere alla seconda all’interno del campo per mettere un po’ più di pressione e giocare in modo più aggressivo, mentre all’inizio cercavo di essere più solido. Ha giocato davvero bene nei primi due set. È stato difficile per me. Non stavo giocando bene e lui mi stava semplicemente distruggendo. Sono molto contento di come sono rimasto positivo“.

Ubaldo Scanagatta: Quattro anni fa Djokovic ha detto che quando guardava Sinner, gli ricordava un po’ il suo stile di gioco, il modo in cui giocava quando aveva l’età di Sinner. Secondo te, qual è la differenza rispetto a Jannik ? Hai giocato contro di lui e ora contro Djokovic, se puoi fare un confronto tra i due.

Fonseca: “Sono due macchine. Continuo a pensare a Novak, perché è il terzo giocatore di cui si parla e di cui tutti parlano dopo Federer e Nadal, aveva bisogno di una grande mentalità. Questa è la differenza principale. Entrambi giocano in modo incredibile. Non posso dire nulla su di loro. La storia che Djokovic ha scritto per questo sport e ciò che Sinner sta facendo in questo momento è semplicemente incredibile, ma penso che sia ancora la mentalità. Non posso dire che Sinner sarà grande come Federer, Nadal e Djokovic, ma penso che diventerà uno di quel tipo, può riuscirci. E la solidità e il modo in cui stai giocando, come sta gestendo la pressione, è incredibile. Ma avere Novak ancora nel tennis è un piacere. Mi ha ispirato, ha ispirato la mia generazione e quella precedente“.

D: Come ti senti all’idea di affrontare Novak nel prossimo turno? E poi, secondo te, qual è l’aspetto dello stile di gioco tuo,

di Dino e di altri giocatori della stessa fascia d’età che vi permette di competere a questi livelli altissimi, nonostante la giovane età, contro i migliori al mondo?

Fonseca: “Penso che io, Mensik e Prizmic abbiamo colpi potenti. Ci sono Learner, Jodar e Landaluce. Stanno arrivando un sacco di giocatori della nuova generazione che stanno giocando davvero bene. Ognuno ha il proprio potenziale. Ad esempio, Jodar è super solido. Learner Tien non sbaglia una palla e va avanti senza sosta. A me piace essere più aggressivo. Prizmic ha molta intensità. Mensik, servizio potentissimo, colpi da fondo formidabili.

La cosa che più ci distingue dagli altri giovani è la maturità. Penso che sappiamo gestire abbastanza bene la pressione. Giocare contro Novak per me è solo un grande piacere. Dico sempre al mio allenatore che voglio essere nel tabellone di Novak, perché so che non ci sarà ancora per molto. Voglio vivere questa esperienza nella mia vita. Penso che me la godrò e basta. Essere al Roland Garros, al terzo turno, per me è semplicemente un sogno. Mi godrò ogni momento giocando contro un idolo, il GOAT di questo sport. Ovviamente, quando scenderò in campo lo rispetterò, ma cercherò di dare il meglio di me e di vincere questa partita“.