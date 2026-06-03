Roland Garros LIVE: Cobolli vs Auger-Aliassime, un set pari!

Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 4-6
Un set pari sullo Chatrier dopo 1h47. Ora inizia un match 2 su 3 per decidere il terzo semifinalista del Roland Garros
Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 4-5*
Cobolli si prepara a servire per il set sul 5-4 e riportare l’incontro in parità
Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 3-4*
11 punti a 2 per Cobolli che ora è avanti di un break nel secondo, 4-3 e servizio
Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 3-2*
Di nuovo break e controbreak come nel primo set. Stavolta era stato Aliassime ad allungare 3-1 ma Flavio non molla e rimane in scia
Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 1-0*
Si riprende al coperto e il canadese salva una palla break prima di tenere il servizio d’apertura
Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4
Finalmente gli organizzatori si decidono a chiudere il tetto ma mentre è in corso la chiusura, Cobolli cede il primo set 6-4. Il canadese ha vinto 5 dei 6 game andati ai vantaggi. Si riprenderà a tetto chiuso
Partita condizionata dal vento: 5 game in mezz’ora
Mezz’ora per 5 game, Auger-Aliassime conduce 3-2 con un break per parte. Ma lo spettacolo è rovinato da un vento fortissimo che altera ogni traiettoria e rimbalzo
Break e Controbreak iniziale 1-1
Prima Auger-Aliassime e poi Cobolli perdono il servizio