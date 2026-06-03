Roland Garros

Roland Garros LIVE: Cobolli vs Auger-Aliassime, un set pari!

Il terzo quarto di finale maschile mette di fronte il canadese a Flavio

Di Redazione
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
14 min ago03/06/2026 17:56

Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 4-6

Un set pari sullo Chatrier dopo 1h47. Ora inizia un match 2 su 3 per decidere il terzo semifinalista del Roland Garros

18 min ago03/06/2026 17:52

Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 4-5*

Cobolli si prepara a servire per il set sul 5-4 e riportare l’incontro in parità

Sezioni
Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 4-6Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 4-5*Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 3-4*Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 3-2*Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 1-0*Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4Partita condizionata dal vento: 5 game in mezz’oraBreak e Controbreak iniziale 1-1
25 min ago03/06/2026 17:45

Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 3-4*

11 punti a 2 per Cobolli che ora è avanti di un break nel secondo, 4-3 e servizio

37 min ago03/06/2026 17:33

Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 3-2*

Di nuovo break e controbreak come nel primo set. Stavolta era stato Aliassime ad allungare 3-1 ma Flavio non molla e rimane in scia

47 min ago03/06/2026 17:23

Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4 1-0*

Si riprende al coperto e il canadese salva una palla break prima di tenere il servizio d’apertura

58 min ago03/06/2026 17:12

Auger-Aliassime vs Cobolli 6-4

Finalmente gli organizzatori si decidono a chiudere il tetto ma mentre è in corso la chiusura, Cobolli cede il primo set 6-4. Il canadese ha vinto 5 dei 6 game andati ai vantaggi. Si riprenderà a tetto chiuso

1 hr 28 min ago03/06/2026 16:42

Partita condizionata dal vento: 5 game in mezz’ora

Mezz’ora per 5 game, Auger-Aliassime conduce 3-2 con un break per parte. Ma lo spettacolo è rovinato da un vento fortissimo che altera ogni traiettoria e rimbalzo

2 hr 50 min ago03/06/2026 16:20

Break e Controbreak iniziale 1-1

Prima Auger-Aliassime e poi Cobolli perdono il servizio

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Sara Errani, Andrea Vavassori - Roland Garros 2025 (x @RolandGarros)
Roland Garros, misto: dominio di Errani/Vavassori, la quarta finale Slam è servita
Italiani
Roland Garros, Chwalinska: “Non sento questo momento come enorme per me”
Interviste
Roland Garros, la furia di Sabalenka: “Vorrei andare in una stanza e spaccare tutto”
Interviste
Challenger Perugia, Vasamì: “Il Roland Garros dimostra che non ci sono solo Sinner e Musetti”
Challenger