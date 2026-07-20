Jasmine Paolini si ferma: forfait a Washington e Toronto



Jasmine Paolini non prenderà parte ai tornei di Washington e Toronto, rinviando il ritorno almeno a metà agosto. La tennista azzurra ha annunciato il doppio forfait attraverso i propri canali social, spiegando di voler concedere al piede altro tempo per recuperare.

«Purtroppo ho deciso di ritirarmi da Washington e Toronto, così da poter dare al mio piede un po’ di tempo in più per riposare. Mi dispiace non esserci e auguro a tutte le persone coinvolte due tornei fantastici. Grazie, come sempre, per tutto il vostro affetto e sostegno», ha scritto Paolini.

Il problema al piede aveva già condizionato la stagione dell’azzurra, costringendola anche a rinunciare al torneo di doppio di Wimbledon insieme a Sara Errani. Al momento Paolini non ha fornito indicazioni precise sulla data del rientro.