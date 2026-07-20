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Jasmine Paolini si ferma: forfait a Washington e Toronto

L’azzurra rinuncia ai primi due appuntamenti della tournée nordamericana per concedere ulteriore riposo al piede. Restano da valutare i tempi del rientro

Di Luca De Gaspari
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Jasmine Paolini - Roland Garros 2026 - Via Instagram @WTA


Jasmine Paolini non prenderà parte ai tornei di Washington e Toronto, rinviando il ritorno almeno a metà agosto. La tennista azzurra ha annunciato il doppio forfait attraverso i propri canali social, spiegando di voler concedere al piede altro tempo per recuperare.

«Purtroppo ho deciso di ritirarmi da Washington e Toronto, così da poter dare al mio piede un po’ di tempo in più per riposare. Mi dispiace non esserci e auguro a tutte le persone coinvolte due tornei fantastici. Grazie, come sempre, per tutto il vostro affetto e sostegno», ha scritto Paolini.

Il problema al piede aveva già condizionato la stagione dell’azzurra, costringendola anche a rinunciare al torneo di doppio di Wimbledon insieme a Sara Errani. Al momento Paolini non ha fornito indicazioni precise sulla data del rientro.

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