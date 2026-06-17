Wimbledon: otto italiani saranno al via nelle qualificazioni del singolare maschile

Se è vero che Matteo Berrettini sarà direttamente ammesso nel tabellone principale a causa – purtroppo – del ritiro di Lorenzo Musetti, è altrettanto vero che il torneo di qualificazione a Wimbledon, che si disputerà a Roehampton dal 22 al 25 giugno, presenterà ugualmente motivi di interesse per gli appassionati italiani. Sono infatti al momento otto gli italiani che si giocheranno un posto nel main draw.

Al momento figurano nel tabellone delle qualificazioni Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. Inoltre, a seguito degli ultimi forfait, giocherà le qualificazioni anche Andrea Guerrieri, 27enne emiliano al momento numero 230 del ranking. Questo il lotto di nomi che il contingente azzurro porterà a Roehampton, salvo forfait o novità dell’ultimo minuto.