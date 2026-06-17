ATP Halle : Fritz avanti col brivido come Auger-Aliassime, bene Medvedev

[5] T. Fritz b. Z. Bergs 7-6(4) 5-7 6-4 (Primo turno)

(di Andrea Binotto)

Se l’è vista brutta Taylor Fritz, opposto per la prima volta in carriera a Zizou Bergs. Dopo due ore e tredici minuti, però, lo statunitense è uscito vittorioso con il punteggio di 7-6(4) 5-7 6-4. Vinto il primo set al tie-break, nel secondo parziale il recente finalista del 250 di Stoccarda ha perso un po’ di smalto in battuta. Il belga, più costante al servizio, è quindi venuto a prendersi la frazione. Ma nel set decisivo il break subito nel quinto gioco si è rivelato fatale per lui, che nonostante sia riuscito a cancellare due match point nel nono game, ha dovuto cedere poco dopo alla precisione del suo avversario in battuta.

Si tratta della sesta sconfitta filata per Bergs nei tabelloni principali del circuito maggiore e del 12esimo insuccesso incassato contro i top 10 (a fronte di 2 sole affermazioni). Con 16 ace piazzati e il 79% di conversione con la prima, Fritz strappa invece il suo primo successo in questo evento, alla terza apparizione (negli ultimi anni aveva sempre partecipato al 500 del Queen’s). Grazie alla 50esima vittoria su erba nei main draw ATP, e al 17esimo successo sul verde negli ultimi 18 incroci contro avversari fuori dai primi 30 in classifica, il quinto favorito del seeding avanza nel torneo. Ora, per un posto ai quarti, sfiderà l’ungherese Fabian Marozsan.

[4] D. Medvedev b. T. Atmane 6-4 6-4

Daniil Medvedev supera in due set Terence Atmane e accede al turno successivo dell’ATP 500 di Halle. Il russo parte subito forte, strappando il servizio al francese nel game d’apertura e difendendo poi il vantaggio per tutto il primo set. Atmane ha diverse occasioni per rientrare, soprattutto nel sesto game, quando si procura due palle break, e poi sull’1-3, quando costringe Medvedev a salvarne altre tre. Il numero 4 del seeding, però, resta lucido nei momenti delicati e chiude il parziale al servizio sul 5-4, trasformando il set point per il 6-4.

Il secondo set segue un copione simile, anche se con meno strappi nella prima parte. Atmane tiene i propri turni di battuta fino al 4-4, cancellando anche due palle break nel terzo game, mentre Medvedev concede pochissimo nei suoi turni di servizio. La svolta arriva nel nono game: il francese si ritrova sotto 30-40 e questa volta non riesce a salvarsi, lasciando a Medvedev il break che vale il 5-4. Chiamato a servire per il match, il russo non trema: si procura due match point consecutivi e chiude al secondo, completando il successo con un altro 6-4.

[2] F. Auger-Aliassime b. L. Tien 6-7(5) 7-5 7-6(5)

Felix Auger-Aliassime sopravvive a una battaglia durissima contro Learner Tien e approda al turno successivo dell’ATP 500 di Halle dopo tre set tutti sul filo. Il primo parziale scivola senza break, ma con diverse occasioni non sfruttate: il canadese ha chance in risposta nel quarto e nel sesto game, mentre Tien si costruisce due palle break sul 5-5. Si arriva così al tie-break, dove l’americano scappa fino al 5-2, si fa riprendere sul 5-5, ma trova gli ultimi due punti per prendersi il set 7-6(5).

Auger-Aliassime reagisce nel secondo, anche qui senza grandi margini. Tien resta avanti nel punteggio fino al 5-4, ma il canadese tiene a zero il game che lo obbligava a restare nel match e poi colpisce nel momento giusto. Sul 5-5 trova infatti il primo break del set, salendo 6-5, e subito dopo chiude con un turno di servizio perfetto, portando la partita al terzo con il 7-5.

Nel parziale decisivo l’equilibrio si spezza solo per un attimo. Auger-Aliassime strappa il servizio a Tien nel settimo game, ma l’americano risponde immediatamente con il controbreak e rimette tutto in parità sul 4-4. Da lì nessuno concede più nulla fino al tie-break finale. Tien parte meglio e sale 4-1, poi 5-3, ma Auger-Aliassime firma la rimonta proprio all’ultimo tornante: recupera fino al 5-5, conquista il match point e chiude 7-6(5), completando una vittoria di peso dopo aver perso il primo set.

Altri match

Daniel Altmaier continua a sorprendere sull’erba di casa e firma una delle vittorie più prestigiose della sua stagione, eliminando Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6 6-3 7-5. Dopo un primo set dominato dal polacco grazie a un break in apertura, il tedesco ha cambiato marcia nel secondo parziale, trovando il break decisivo sul 3-2 e trascinando la sfida al terzo. Nel set decisivo i due hanno viaggiato a braccetto fino al 5-5, quando Altmaier ha strappato il servizio a Hurkacz dopo un game combattutissimo e ha poi chiuso a zero, completando una rimonta di grande carattere.

Avanza anche Frances Tiafoe, che supera il qualificato giapponese Sho Shimabukuro per 6-4 7-5. L’americano ha indirizzato il primo set con il break ottenuto nel nono game, riuscendo poi a salvarsi da una delicata palla break mentre serviva per il parziale. Più combattuta la seconda frazione, nella quale Shimabukuro ha annullato numerose palle break e si è arrampicato fino al 5-5. Tiafoe, però, ha trovato l’allungo decisivo nell’undicesimo game e ha chiuso poco dopo al servizio, staccando il pass per i quarti di finale.