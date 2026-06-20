ATP Queen’s: la finale sarà tra Tommy Paul e Francisco Cerundolo

Saranno Tommy Paul e Francisco Cerundolo a giocare la finale del torneo ATP 500 del Queen’s. Due semifinali diverse per andamento e durata, ma con una costante: i due vincitori hanno saputo alzare il livello nei momenti in cui la partita chiedeva più lucidità. Paul ha piegato Ugo Humbert con un netto 6-3 6-3, mentre Cerundolo ha completato la rimonta su Brandon Nakashima, battuto 6-7(5) 6-3 6-4.

Nel primo match di giornata, Cerundolo ha dovuto piegare la strenua resistenza di Nakashima dopo tre set pieni di capovolgimenti. Nakashima ha portato a casa il primo parziale al tie-break, dopo una frazione nella quale entrambi avevano avuto occasioni in risposta. L’americano è stato più freddo nel momento decisivo: nel tie-break è salito 6-3, si è visto annullare i primi due set point, ma ha chiuso al terzo per il 7-5.

Cerundolo, però, non si è disunito. Nel secondo set l’argentino ha progressivamente spostato il match sul suo terreno, aumentando profondità e peso da fondo. La svolta è arrivata nella seconda metà del parziale: dopo essere rimasto agganciato nei primi game, Cerundolo ha trovato l’allungo e ha chiuso il set vincendo gli ultimi tre game, dal 3-3 al 6-3, riportando la semifinale in equilibrio.

Nel terzo set Nakashima ha provato a resistere, ma Cerundolo è stato il più incisivo nelle fasi calde. L’argentino ha avuto un primo break di vantaggio, lo ha subito restituito, ma non ha perso il filo della partita. Sul 4-4 ha colpito ancora in risposta, strappando il servizio all’americano e andando a servire per il match. Questa volta non ha tremato: sul 5-4 ha chiuso alla prima occasione utile, completando la rimonta e conquistando la finale del Queen’s.

Nella seconda semifinale, Paul ha costruito la sua vittoria con ordine, prendendo subito il controllo degli scambi e soprattutto dei game in risposta. Il primo set è stato l’unico tratto davvero nervoso della sua partita: dopo un avvio solido, l’americano ha ceduto il servizio nel terzo game, ma ha reagito immediatamente con il controbreak per il 2-2. Da lì ha preso campo, ha strappato ancora la battuta a Humbert nel sesto game e ha poi salvato una palla break nel settimo, prima di chiudere il parziale sul 6-3.

Nel secondo set la partita si è incanalata ancora più rapidamente dalla parte della testa di serie numero 8. Paul ha ottenuto il break già nel game d’apertura, ha confermato il vantaggio senza particolari scosse e, sul 5-3, ha chiuso direttamente in risposta. Humbert ha provato a restare agganciato con il servizio mancino e qualche variazione, ma non è mai riuscito a rimettere davvero pressione all’avversario: Paul ha controllato il match fino alla fine, trasformando il match point in risposta alla prima occasione utile.

Quella di domenica sarà l’ottava sfida tra Cerundolo e Paul, con l’argentino avanti 5-2 nei precedenti. Curioso anche il peso dell’erba in una rivalità già piuttosto frequentata: tre dei sette confronti diretti si sono infatti giocati sui prati, con Cerundolo in vantaggio 2-1 anche su questa superficie. Al Queen’s i due si sono già affrontati al primo turno tre anni fa: Vinse Cerundolo che si ripeté una setttimana dopo nella finale di Eastbourne, entrambe le vittorie sono arrivate dopo 3 set tirati. Sarà così anche nel match più importante tra i due? Poche ore e avremo la risposta.