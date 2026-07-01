Wimbledon

Wimbledon, problema al ginocchio per Serena Williams: in dubbio il doppio con Venus? Lei: “Ce la metterò tutta”

"Mi sono fatta male al ginocchio verso la fine del primo set, ma farò tutto il possibile per giocare il doppio con Venus", ha dichiarato l'ex n. 1 del mondo

Di Giovanni Pelazzo
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Serena Williams - Wimbledon 2026 (Photo chryslène caillaud @Sport Vision)
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Non è andato come sperava il ritorno in campo in singolare dopo quasi 4 anni, ma per Serena Williams Wimbledon non è ancora finito. O almeno, non dovrebbe esserlo, visto che la leggenda statunitense avrebbe in programma anche il doppio con la sorella Venus.

Usiamo però il condizionale perché durante l’incontro perso in tre set contro Maya Joint, salvando un match point nel secondo set, Serena ha avvertito un fastidio al ginocchio destro. “È stato bellissimo tornare sull’erba di Wimbledon, sono incredibilmente grata per la wild card e ancora di più perché le mie figlie hanno visto che non è mai troppo tardi per inseguire qualcosa che ami. Nel finale del primo set mi sono fatta male al ginocchio destro, ma farò tutto il possibile per essere pronta per giocare in doppio con Venus, ha scritto la minore delle sorelle Williams su Instagram dopo la partita.

Secondo quanto riportato dal The Times, sono state portate anche le stampelle negli spogliatoi all’ex n. 1 del mondo, che però avrebbe lasciato l’All England Club sulle sue gambe. Forse anche per questo motivo Serena non si è presentata in conferenza stampa al termine del match, rilasciando soltanto dichiarazioni di circostanza (“è stato fantastico tornare a Wimbledon, non mi sarei mai aspettata di essere qui, l’atmosfera è stata fantastica”, ecc ecc). L’agente di Serena, Jill Smoller, ha spiegato che la sua assistita sarebbe stata per questo esentata dai doveri con la stampa dal team medico di Wimbledon e della WTA.

Le sorelle Williams dovrebbero affrontare la colombiana Osorio e l’argentina Sierra all’esordio e non sono nel programma di giovedì, ragion per cui è ipotizzabile possano giocare nella giornata di venerdì 3 luglio.

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