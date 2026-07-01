L’annuncio della WTA: le Finals lasciano Riad, destinazione Indian Wells

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

“Il viaggio continua” è la frase che conclude il post sulla pagina X della WTA, così come il comunicato con cui si annuncia ufficialmente che le prossime WTA Finals non avranno più luogo a Riad. Così recita il comunicato: “Dopo due anni che hanno lasciato il segno a Riad, le WTA Finals troveranno sede in una nuova città. Insieme con la Federazione Tennis Saudita abbiamo portato il gioco del tennis presso nuove platee, abbiamo creato nuove opportunità per donne e ragazze e ampliato il palcoscenico globale del tennis femminile. Siamo fieri di questo capitolo e grati per tutti quelli che sono stati parte di esso”.

After two impactful years in Riyadh, the WTA Finals will move to a new host city in 2026.



Together with the Saudi Tennis Federation, we helped bring the game to new audiences, create more opportunities for women and girls, and grow the global stage for women’s tennis.



We’re… pic.twitter.com/PLgPlrEaDK — wta (@WTA) July 1, 2026

Riconosciuti i traguardi raggiunti di concerto con gli organizzatori arabi, la WTA annuncia contestualmente che la nuova sede sarà Indian Wells, che come noto ospita il BNP Paribas Open, torneo di calibro 1000 in scena a marzo e vinto quest’anno da Aryna Sabalenka. Sul nuovo teatro per l’evento conclusivo della stagione femminile si esprime così Valerie Camillo, Chair della WTA: “L’Indian Wells Tennis Garden fornisce uno scenario eccezionale per le Finals, a partire dai servizi di altissimo livello fino al pubblico di appassionati; la località ha tutto quanto serve per favorire lo spettacolo del miglior tennis femminile”.

Le fa eco Philippe Dore, Responsabile dell’Ufficio Marketing del torneo: “Siamo onorati di poter ospitare l’evento finale della stagione perché è un’opportunità enorme per celebrare il tennis femminile. Non vediamo l’ora di garantire il luogo e l’atmosfera più adatta per un evento così importante”.