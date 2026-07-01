Wimbledon, pronostici: perché Sinner vincerà contro Borges senza perdere set

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Dopo lo spavento contro Kecmanovic, i pianeti, come i pronostici, per Jannik Sinner a Wimbledon dovrebbero essersi riallineati. L’azzurro sfiderà, nello stesso orario di lunedì (14.30) Nuno Borges al secondo turno dei Championships 2026. Un ottimo avversario, il portoghese, molto solido e dotato di buon ritmo…ma sull’erba non proprio a casa sua. Specie contro l’azzurro, che avrà voglia di fare una grande figura dopo le difficoltà dell’esordio.

Jannik, favoritissimo dei pronostici, al primo turno di Wimbledon aveva probabilmente bisogno di prendere confidenza con l’erba, arrivando senza partite ufficiali sulla superficie. Si è visto da alcuni movimenti e scelte di colpi. Oggi questo step lo avrà già messo in cascina, e dovrà andare avanti a modo suo: picchiando, spingendo, in maniera inesorabile. E, per quanto Borges sappia ribattere pan per focaccia, appare spacciato dai pronostici: 1,02-13,00 su Betsson e Starvegas, 1,02-14,50 su Netwin. C’erano quote simili anche contro Cerundolo a Parigi, sempre secondo turno, ma a Wimbledon appare difficile che i pronostici possano toppare riguardo Sinner. Che, anzi, ha buone chance di vincere anche in maniera più larga.

Il secondo turno di Sinner a Wimbledon: pronostici verso il 3-0

Di certo Sinner, come i pronostici suggeriscono, vorrà raggiungere il terzo turno a Wimbledon convincendo, non solo vincendo. Una bella vittoria rotonda, senza perdere set, si profila all’orizzonte. Il 3-0 del n.1 al mondo, che se parte con il piede giusto diventa difficile da fermare, è a 1,34 su Betflag e 1,37 su AdmiralBet e Stake. Solitamente, in uno Slam, numeri che si vedono in un testa a testa. Una quota che ben raffigura la superiorità di Sinner rispetto al portoghese, il cui vero obiettivo sarà tentare di fare partita pari.

Simile a quello di Stefanos Tsitsipas, che sfiderà Novak Djokovic sempre sul Centre Court in chiusura di giornata. Al greco servirà un miracolo, Nole appare troppo avanti nelle quote: 1,16-5,00 su Betsson e Starvegas, 1,17-5,20 su Netwin. La miglior versione dell’ex n.3 al mondo potrebbe rendere interessante qualche scambio, provare a strappare un set. Ma l’attuale Tsitsipas, per quanto Djokovic non sia al suo massimo, appare ben lontanto da certi picchi. Ciò che più preme, intanto, è trovare un avversario credibile quantomeno in semifinale per Sinner. Al momento, la strada del n.1 al mondo appare spianata.