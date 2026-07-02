Wimbledon, il programma di venerdì 3 luglio: Sinner sul Campo 1 con Brooksby. Sul Centrale c’è Auger-Aliassime

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Altro giorno, altro palinsesto ricco di grandi sfide nel torneo più bello del mondo. Sul Campo Centrale l’inizio delle ostilità è fissato per le ore 14:30. Ad inaugurare la sessione sulla prestigiosissima erba londinese ci penserà il sette volte campione del torneo Novak Djokovic, testa di serie numero 7, atteso dalla sfida di terzo turno contro il francese Arthur Rinderknech. A seguire, i riflettori si accenderanno su quello che si preannuncia come uno dei match più spettacolari e incerti della settimana per il tabellone femminile: la numero 1 del seeding Aryna Sabalenka incrocerà infatti la racchetta con la lettone Jelena Ostapenko. Chiuderà infine il programma sul Centrale il singolare maschile tra il canadese Felix Auger-Aliassime, accreditato della terza testa di serie, e il sorprendente statunitense Michael Zheng.

Sul Campo 1 fari puntati su Jannik Sinner, preceduto da Osaka e seguito da Gauff

Il programma del Campo 1 scatterà invece leggermente in anticipo, alle ore 14:00, e regalerà fin da subito una sfida interessante nel tabellone femminile tra la russa Daria Kasatkina e la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka, numero 14 del tabellone. Al termine di questo match sarà la volta del momento più atteso dai tifosi italiani: il numero 1 del mondo Jannik Sinner farà il suo ingresso in campo per affrontare l’ostico statunitense Jenson Brooksby, a caccia del pass per la seconda settimana dei Championships. In chiusura di giornata, sullo stesso campo, scenderà in campo la testa di serie numero 7 Coco Gauff, impegnata nel suo match di terzo turno contro l’americana Claire Liu.

Gli altri campi: spettacolo garantito con Pegula, Hurkacz, Medvedev e Fonseca

Sui campi secondari i match cominceranno già a partire dalle ore 12:00. Sul Campo 2 l’apertura è affidata al talento del giovane brasiliano Joao Fonseca, testa di serie numero 24, opposto a Roman Safiullin; successivamente toccherà alla numero 4 del mondo Jessica Pegula contro la spagnola Bouzas Maneiro, prima dell’accattivante match maschile tra Hubert Hurkacz e l’americano Tommy Paul. Spostando lo sguardo sul Campo 3, l’incontro d’apertura vedrà Belinda Bencic sfidare Anna Kalinskaya, seguito (non prima delle 12:30) dal match tra Jan-Lennard Struff e Daniil Medvedev, per poi chiudere con Muchova contro Sawangkaew. Infine, i campi 12 e 18 vedranno protagonisti, tra gli altri, Ekaterina Alexandrova contro il giovane talento Iva Jovic e l’ex campionessa del torneo Barbora Krejcikova impegnata contro Bartunkova.