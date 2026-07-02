Wimbledon, Paolini c’è: batte Golubic con una super prestazione a rete

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Con un cambio di programma dell’ultimo minuto, il match tra Jasmine Paolini e Viktorija Golubic va in scena sul piccolo Court 17 invece che sul più grande Court 2. Gli organizzatori hanno il timore che i match precedenti vadano troppo per le lunghe, e che quindi le giocatrici rischino di non terminare in giornata. Per chi può accedere a tutti i dati della sala stampa è un peccato, perché il Court 17 ha una copertura tecnologica parziale: mancano le statistiche più approfondite, oltre che la rilevazione della velocità della battuta.

Primo set: Paolini rimonta dopo il break in apertura

Paolini comincia al servizio, ma Golubic esce dai blocchi più pronta: break in apertura e inizio in salita per Paolini. Dopo i primi game la sensazione è che il servizio non sia un fattore così determinante; si scambia parecchio e si presentano occasioni da break in tre dei primi quattro game. E infatti nel quarto gioco Jasmine recupera il break: 2-2. Altri quattro game di gioco e altri quattro break: siamo sul 4-4 con già sei break su otto game disputati. Al momento, evidentemente, non sono i colpi di inizio gioco a determinare gli equilibri, e addirittura potrebbe vincere il set chi riuscirà a tenere un turno in più della propria battuta.

Man mano che il match si sviluppa cominciano a diventare frequenti le discese a rete da parte di entrambe. E visto che chi riesce a prendere la rete finisce quasi sempre per conquistare il punto, non sarebbe sorprendente se il set finisse dalla parte di chi riuscirà ad avanzare per prima e chiudere di volo. Di sicuro l’equilibrio è assoluto, pur nella “logica al contrario” dei break,

Per tornare a vedere un turno di servizio mantenuto si deve arrivare al nono game: Paolini tiene la propria battuta e sale 5-4. Risulta un po’ strano dirlo ma, visto l’andamento del match sinora, Jasmine ha l’occasione di “rispondere per il set”. E infatti si arriva sul 15-40: due set point per Paolini. Il secondo è quello che Jasmine potrebbe giocare meglio: dopo un lungo scambio, forza un rovescio dal centro che finisce lungo. Dal 40-40 Golubic gioca benissimo in difesa e finisce per pareggiare i conti. Anche lei è riuscita a tenere la battuta: 5-5.

Paolini è brava a cancellare il ricordo delle occasioni mancate e portarsi di nuovo avanti sul 6-5 tenendo la battuta. Ma Golubic non è da meno: 6-6 e decisione al tiebreak. Dopo il grande equilibrio dei primi dodici game, improvvisamente tutto cambia: Paolini conquista sette punti consecutivi e chiude a zero il tiebreak. 7-6 in 56 minuti. Jasmine è stata più intraprendente: ha commesso più errori gratuiti di Viktorija (15 a 8) ma anche molti più vincenti (25 a 9). Da notare comunque che entrambe hanno chiuso con un saldo positivo (+10 Paolini, +1 Golubic). Ultimo dato: a conti fatti i break sono stati 6 su 12 game disputati.

Secondo set: Paolini cambia marcia e vince

Si parte con Golubic al servizio, e di nuovo con un break. Jasmine consolida il vantaggio tenendo il suo servizio. Ma al quarto game Golubic è di nuovo in parità. Con andamento simile al primo set, i break sono al 50% dei game disputati. Sul 3-3 Jasmine diventa più energica e aggressiva: rischia maggiormente in risposta, mette un po’ più di potenza nei colpi da fondo e conquista l’ennesimo break; c’è però una novità: lo ha conquistato a zero. Il cambio di marcia è evidentissimo, Jasmine ha deciso di aumentare ulteriormente l’intraprendenza. Ricorre anche al serve&volley, con l’obiettivo di mettere sempre più pressione alla avversaria. La tattica funziona, e le permette di salire 5-3; a un passo dalla vittoria.

Nono game. Paolini non riesce a mantenere l’intensità dei tre game precedenti, e commette qualche errore evitabile. Golubic mantiene la battuta nel modo più facile di tutto il match: 4-5. La conclusione (se conclusione sarà) è rimandata al turno di servizio di Jasmine.

Dopo avere tirato il fiato nel game precedente, Paolini riprende a spingere e sale 30-15. Il quarto punto è controverso: Victorja lo chiude con un dritto davvero al limite come profondità, ma il falco rimane muto. Palla buona e 30-30. Con un dritto vincente Jasmine conquista il primo match point, ma quello definitivo è il secondo: una risposta lunga di rovescio di Golubic sancisce il 7-6, 6-4. 44 minuti il secondo set, 100 minuti esatti l’intero match.

Alla fine la maggiore intraprendenza di Jasmine ha fatto la differenza. Ma è stata fondamentale anche la capacità di trovare il tempo giusto per scendere a rete e la qualità del suo gioco di volo: 36 discese a rete con 25 punti vinti (69%).