Wimbledon

LIVE Wimbledon: Cobolli e Paolini in cerca dei quarti

La diretta degli ottavi di finale di Flavio e Jasmine, per sognare tre italiani ai quarti

Di Redazione
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Amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta dell’ottava giornata di Wimbledon, quella che completerà gli ottavi di finale. Ci saranno in campo due italiani, alle 14 e alle 14.30: Flavio Cobolli contro Alex de Minaur sul Campo 1, Jasmine Paolini contro Alexandra Eala sul Centre Court. Spettacolo assicurato, e sogni di gloria azzurri.

Sezioni
5-4 de MinaurIn campo Paolini3-2 de Minaur2-1 de Minaur
9 min ago06/07/2026 14:43

5-4 de Minaur

Si procede senza scossoni sul Campo 1, l’australiano è il primo ad arrivare a 5, e Cobolli sarà costretto ora a servire per rimanere nel set.

10 min ago06/07/2026 14:42

In campo Paolini

Sul Centrale inizia anche il match di Jasmine Paolini e Alexandra Eala, con l’azzurra che tiene la battuta nel primo game.

22 min ago06/07/2026 14:30

3-2 de Minaur

Si procede senza break, per ora l’unico pericolo in risposta lo ha creato Cobolli, arrivando a palla break. Per il resto i servizi la fanno da padrone, scambi abbastanza brevi.

29 min ago06/07/2026 14:23

2-1 de Minaur

Cobolli gioca molto bene, aggressivo, ma anche delicato con un paio di grandi colpi da erba. Arriva così a palla break nel terzo gioco, annullata con lucidità dall’australiano.

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