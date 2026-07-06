LIVE Wimbledon: Cobolli e Paolini in cerca dei quarti

Amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta dell’ottava giornata di Wimbledon, quella che completerà gli ottavi di finale. Ci saranno in campo due italiani, alle 14 e alle 14.30: Flavio Cobolli contro Alex de Minaur sul Campo 1, Jasmine Paolini contro Alexandra Eala sul Centre Court. Spettacolo assicurato, e sogni di gloria azzurri.
5-4 de Minaur
Si procede senza scossoni sul Campo 1, l’australiano è il primo ad arrivare a 5, e Cobolli sarà costretto ora a servire per rimanere nel set.
In campo Paolini
Sul Centrale inizia anche il match di Jasmine Paolini e Alexandra Eala, con l’azzurra che tiene la battuta nel primo game.
3-2 de Minaur
Si procede senza break, per ora l’unico pericolo in risposta lo ha creato Cobolli, arrivando a palla break. Per il resto i servizi la fanno da padrone, scambi abbastanza brevi.
2-1 de Minaur
Cobolli gioca molto bene, aggressivo, ma anche delicato con un paio di grandi colpi da erba. Arriva così a palla break nel terzo gioco, annullata con lucidità dall’australiano.