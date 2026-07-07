Wimbledon, pronostici: Sinner non perderà con Struff, rischio Djokovic

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Chi può fermare Jannik Sinner? La vera domanda, il giorno dei primi quarti di finale a Wimbledon, è questa. L’azzurro campione in carica scenderà in campo contro Jan-Lennard Struff in una partita il cui esito sembra già annunciato. Tolto il primo turno molto ostico contro Kecmanovic, Jannik ha tenuto un ritmo impressionante, di fatto addomesticando gli avversari e venendo fuori sempre nei momenti più importanti. Da grande campione qual è, sa quando tocca alzare il livello e non lasciare neanche le briciole. Struff è un osso duro, gioca molto bene sull’erba grazie al poderoso servizio e anche a buone qualità da fondo.

Ma il tedesco è al primo quarto Slam, Sinner al quindicesimo, quinto di fila a Wimbledon. E, soprattutto, a questo punto di un Major non ha mai perso se non contro dei top 5. Tradotto: o il meglio del meglio, oppure neanche badilate e tocchi dolci possono far qualcosa contro il n.1 del mondo. E in effetti basta guardare le quote per capire come sia difficile, quasi impossibile, che in questo Wimbledon i pianeti non si allineino in suo favore: 1,03-11,00 su Betsson e Starvegas, 1,04-12,00 su Netwin. Quote che più nette non si può: d’altronde il miglior Struff può vincere un set, forzare un tie-break. Ma per battere Sinner ci vogliono un altro paio di maniche.

Wimbledon: Auger può sorprendere Djokovic

Novak Djokovic è ancora una volta ai quarti di Wimbledon. Ci arriva però senza aver eccessivamente brillato, con anzi qualche scivolone di troppo e set lasciati per strada. Peccati che si sono risolti con esperienza e abitudine. Almeno finora. Felix Auger-Aliassime è infatti avversario di un’altra pasta. Il canadese giocherà per la seconda volta i quarti a Wimbledon, dopo aver perso contro Berrettini nel 2021. E se la può giocare.

Auger ha espresso un gioco a tratti stellare, per solidità e qualità. Sta servendo molto bene e sbagliando quasi nulla. E infatti le quote, pur pendenti verso Nole, danno chance al canadese n.3 del seeding: 1,56-2,40 su Betsson e Starvegas, 1,57-2,42 su Netwin. Djokovic è giustamente favorito, ma la prima semifinale a Wimbledon per questa versione di Auger-Aliassime, intoccabile al servizio e anche coraggioso nell’andare a rete, può farcela. E smascherare le quote.