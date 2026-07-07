Wimbledon, Sinner a caccia della terza semifinale: a che ora e dove vedere il match con Struff

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Cambio di campo per il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che contro il tedesco Jan-Lennard Struff, nei quarti di finale di Wimbledon, giocherà sul Campo 1 anziché sul Centre Court. Reduce dalla vittoria agli ottavi di finale in tre set sul giapponese Shintaro Mochizuki, l’altoatesino ha centrato l’accesso tra i migliori otto dei Championships per il quinto anno di fila.

Sinner vs Struff: i precedenti

I due scenderanno in campo alle 14 italiane, con il tedesco che per la prima volta in carriera giocherà i quarti di finale in uno Slam. I precedenti tra l’azzurro è il tedesco sono tre, tutti vinti da Sinner, l’ultimo dei quali sull’erba. In quel caso bisogna risalire al 2024, all’ATP 500 di Halle – lo stesso che poi vide trionfare Sinner – che con Struff giocò un match difficile, vincendolo solo al tie-break decisivo (qui la cronaca completa).

Gli altri due sono finiti sempre in due set, a favore del quattro volte campione slam: ad Indian Wells nel 2024 e poche settimane più tardi a Monte Carlo. Jannik è alla caccia della sua terza semifinale a Church Road, la seconda stagionale in uno Slam. Ai quarti di finale in uno Slam ha perso cinque volte sulle quattordici totali, ma sempre contro un top 5.

Il tedesco è il più anziano a raggiungere i quarti in uno slam

A trentasei anni e 78 giorni, con 47 partecipazioni ai tornei del Grand Slam, Struff sarà il più anziano di sempre a giocare il suo primo quarto in carriera di un torneo Major. Il suo primo Slam fu al Roland Garros 2013 e finalmente, dopo 4 ottavi disputati tra Parigi, Londra e New York, ha abbattuto il muro. Come il buon vino, il tedesco invecchia bene. Basta considerare che a Madrid, nel 2023, da lucky loser conquistò la prima finale in un Masters 1000 a trentatré anni. Il vincitore di Sinner-Struff affronterà in semifinale uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. La partita, come tutto il torneo, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.