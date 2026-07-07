Wimbledon, Sinner a caccia della terza semifinale: a che ora e dove vedere il match con Struff

Cambio di campo per il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che contro il tedesco Jan-Lennard Struff, nei quarti di finale di Wimbledon, giocherà sul Campo 1 anziché sul Centre Court. Reduce dalla vittoria agli ottavi di finale in tre set sul giapponese Shintaro Mochizuki, l’altoatesino ha centrato l’accesso tra i migliori otto dei Championships per il quinto anno di fila.
Sinner vs Struff: i precedenti
I due scenderanno in campo alle 14 italiane, con il tedesco che per la prima volta in carriera giocherà i quarti di finale in uno Slam. I precedenti tra l’azzurro è il tedesco sono tre, tutti vinti da Sinner, l’ultimo dei quali sull’erba. In quel caso bisogna risalire al 2024, all’ATP 500 di Halle – lo stesso che poi vide trionfare Sinner – che con Struff giocò un match difficile, vincendolo solo al tie-break decisivo (qui la cronaca completa).
Gli altri due sono finiti sempre in due set, a favore del quattro volte campione slam: ad Indian Wells nel 2024 e poche settimane più tardi a Monte Carlo. Jannik è alla caccia della sua terza semifinale a Church Road, la seconda stagionale in uno Slam. Ai quarti di finale in uno Slam ha perso cinque volte sulle quattordici totali, ma sempre contro un top 5.
Il tedesco è il più anziano a raggiungere i quarti in uno slam
A trentasei anni e 78 giorni, con 47 partecipazioni ai tornei del Grand Slam, Struff sarà il più anziano di sempre a giocare il suo primo quarto in carriera di un torneo Major. Il suo primo Slam fu al Roland Garros 2013 e finalmente, dopo 4 ottavi disputati tra Parigi, Londra e New York, ha abbattuto il muro. Come il buon vino, il tedesco invecchia bene. Basta considerare che a Madrid, nel 2023, da lucky loser conquistò la prima finale in un Masters 1000 a trentatré anni. Il vincitore di Sinner-Struff affronterà in semifinale uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. La partita, come tutto il torneo, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.