WTA Ranking: Muchova e Noskova irrompono in top 10. Paolini torna in Top 15, crollo di Cocciaretto

Wimbledon ridisegna la classifica WTA, con numerosi cambiamenti sia nella top10 sia nella top20. Resta in vetta Aryna Sabalenka, grazie anche all’uscita prematura di Elena Rybakina ai The Championships. La bielorussa conserva ancora 407 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. La meritatissima vittoria sui prati londinesi proietta Linda Noskova dal n.12 al n.7 del ranking mondiale. La ceca scavalca le due finaliste della passata edizione, Iga Swiatek, che perde cinque posizioni e scende al n.8, e Amanda Anisimova, che si posiziona al n.9, perdendo tre posti. Noskova era attesa come una delle grandi protagoniste del circuito e il successo nel WTA 500 VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open aveva già confermato la sua crescita. Nonostante ciò, in pochi avrebbero pronosticato un suo trionfo a Church Road. È lecito chiedersi se sia nata una nuova pluricampionessa Slam. Più che con le altre tenniste ceche vincitrici del torneo negli ultimi anni, il paragone inevitabile è con Petra Kvitova. Noskova è infatti la più giovane vincitrice di Wimbledon dai tempi della connazionale. Sarà interessante capire come riuscirà a gestire questo successo e quale sarà la sua posizione in classifica a fine stagione. Davanti a Noskova troviamo la finalista Karolina Muchova, che guadagna tre posizioni e firma il nuovo best ranking al n.6. Un piazzamento che rispecchia finalmente il valore di una giocatrice capace, nonostante una carriera frenata dai continui infortuni, di raggiungere almeno una semifinale in tutti e quattro i tornei dello Slam. Le altre due semifinaliste, Coco Gauff e Marta Kostyuk, risalgono rispettivamente di tre e due posizioni. La statunitense, che con il risultato a Wimbledon entra anche lei nel novero delle giocatrici capaci di conquistare il traguardo minimo della semifinale in tutte le prove dello slam, torna al n.4, alle spalle di Jessica Pegula, anche lei in salita di un posto al n.3. L’ucraina, invece, è n.11, a poco più di 400 punti dalla connazionale Elina Svitolina, che scivola al n.10 dopo l’eliminazione al primo turno sui prati londinesi. Esce invece dalla top10 Victoria Mboko, in discesa di due posizioni al n.12. In top 20, ci sono buone notizie per Jasmine Paolini. La nostra rappresentante recupera una posizione e rientra tra le prime quindici del mondo. Nuovo best ranking anche per la veterana Sorana Cirstea, che sale al n.17, mentre perde tre posti Belinda Bencic (n.14), dopo aver difeso solo in parte la semifinale raggiunta a Wimbledon dodici mesi fa. Alle spalle delle migliori ci sono moltissimi movimenti. Segnaliamo quelli che per noi sono i più significativi. Iniziamo con i best ranking di Marie Bouzkova (+2, n.21), Alexandra Eala (+4, n.28), Nikola Bartunkova (+5, n.43) e Antonia Ruzic (+11, n.50), quest’ultima per la prima volta in top50. Invece, i movimenti più consistenti in top100 portano la firma di Daria Snigur, che guadagna 21 posizioni fino al n.56, e di Ashlyn Krueger, protagonista di un balzo di ben 36 posti che la porta al n.65. Sul fronte opposto, tra le flessioni più pesanti spicca quella di Elisabetta Cocciaretto, in discesa di 22 posizioni fino al n.68. Per la marchigiana, pesa la mancata riconferma dei punti conquistati un anno fa con il terzo turno a Wimbledon e la vittoria al Nordea Open di Baastad. Arretrano sensibilmente anche Liudmila Samsonova (-28, n.69) e Laura Siegemund (-47, n.87), chiamate a difendere i quarti di finale raggiunti sull’erba londinese nella scorsa stagione.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 18 8550 2 0 Elena Rybakina 22 8143 3 +1 Jessica Pegula 19 6301 4 +3 Coco Gauff 18 5649 5 0 Mirra Andreeva 20 5293 6 +3 Karolina Muchova 20 5168 7 +5 Linda Noskova 22 5119 8 -5 Iga Swiatek 19 4539 9 -3 Amanda Anisimova 15 4353 10 -2 Elina Svitolina 16 4351 11 +2 Marta Kostyuk 17 3926 12 -2 Victoria Mboko 22 3570 13 +1 Naomi Osaka 18 3146 14 -3 Belinda Bencic 18 2845 15 +2 Jasmine Paolini 19 2783 16 0 Iva Jovic 23 2636 17 +1 Sorana Cirstea 25 2535 18 -3 Diana Shnaider 24 2458 19 0 Ekaterina Alexandrova 28 2301 20 0 Anna Kalinskaya 22 2300 21 +1 Marie Bouzkova 25 2019 22 -1 Maja Chwalinska 20 2004 23 -1 Madison Keys 20 1964 24 +3 Elise Mertens 22 1948 25 -1 Leylah Fernandez 29 1784 26 0 Emma Navarro 26 1674 27 +1 Anastasia Potapova 21 1667 28 +4 Alexandra Eala 30 1666 29 +2 Jelena Ostapenko 21 1592 30 -5 Clara Tauson 24 1574 31 -2 Ann Li 28 1565 32 +6 Barbora Krejcikova 18 1430 33 -3 Hailey Baptiste 22 1372 34 +2 Katerina Siniakova 20 1338 35 -1 Donna Vekic 23 1326 36 +1 Jaqueline Cristian 26 1324 37 +6 Maria Sakkari 24 1300 38 -5 Emma Raducanu 19 1299 39 +3 Janice Tjen 29 1282 40 -1 Xinyu Wang 26 1276 41 -6 Cristina Bucsa 24 1244 42 +3 Sara Bejlek 24 1217 43 +5 Nikola Bartunkova 22 1210 44 0 Magdalena Frech 23 1208 45 +2 Petra Marcinko 31 1145 46 +11 Mccartney Kessler 27 1125 47 +15 Viktorija Golubic 25 1088 48 +3 Zeynep Sonmez 26 1074 49 +5 Tereza Valentova 19 1074 50 +11 Antonia Ruzic 27 1062

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Tra le italiane spiccano i nuovi best ranking di Lisa Pigato, che guadagna cinque posizioni, sale al n.128 e torna a essere la n.3 d’Italia, e di Tyra Grant, protagonista di un balzo di 31 posti fino al n.141. Ancora più impressionante la risalita di Aurora Zantedeschi (n.292) che grazie alla semifinale al WTA 125 Grand Est Open 88 di Contrexéville e alla finale di Aix-les-Bains recupera ben 72 posizioni. Non arrivano invece buone notizie per diverse azzurre. Oltre a Elisabetta Cocciaretto, perdono terreno anche Lucia Bronzetti (-14, n.139), Nuria Brancaccio (-39, n.209), Dalila Spiteri (-33, n.324) e Jessica Pieri (-48, n.332).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 15 +2 Jasmine Paolini 19 2783 68 -22 Elisabetta Cocciaretto 23 977 128 +5 Lisa Pigato 28 588 139 -14 Lucia Bronzetti 32 551 141 +31 Tyra Caterina Grant 18 547 145 +18 Lucrezia Stefanini 28 542 209 -39 Nuria Brancaccio 28 360 213 -6 Jennifer Ruggeri 24 352 287 +6 Federica Urgesi 25 241 292 +72 Aurora Zantedeschi 23 237 296 -4 Samira De Stefano 25 235 313 +12 Noemi Basiletti 26 214 324 -33 Dalila Spiteri 26 205 332 -48 Jessica Pieri 25 198 337 -16 Giorgia Pedone 25 192 339 -15 Silvia Ambrosio 14 190 354 +20 Deborah Chiesa 20 183 359 -8 Martina Colmegna 21 180 374 -5 Camilla Rosatello 18 166 376 +18 Diletta Cherubini 26 165

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, Maya Joint guadagna una posizione grazie ai dieci posti recuperati nella classifica WTA, sorpassando così Lilli Tagger.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 5 2 0 Victoria Mboko 2006 12 3 0 Iva Jovic 2007 16 4 0 Sara Bejlek 2006 42 5 0 Nikola Bartunkova 2006 43 6 0 Tereza Valentova 2007 49 7 +1 Maya Joint 2006 77 8 -1 Lilli Tagger 2008 84 9 0 Alina Korneeva 2007 90 10 0 Kaitlin Quevedo 2006 100

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella RACE, sale di due posti fino al n.4 Karolina Muchova. Le prime quattro posizioni sono racchiuse in 729 punti. Cinque posti in più, invece, per Linda Noskova che entra in top10 al n.7. Notevoli passi avanti anche per Elise Mertens (+6, n.17) e per Naomi Osaka (+9, n.18). Continuano a faticare Iga Swiatek, che scende di una posizione al n.12, e Amanda Anisimova, stabile al n.19, entrambe ben al di sotto del loro piazzamento nella classifica WTA su 52 settimane. Bilancio in chiaroscuro per le italiane: Jasmine Paolini fa un balzo di 17 posizioni e sale al n.27, mentre ne lascia per strada quattro Elisabetta Cocciaretto, che scivola al n.41.