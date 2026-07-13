WTA Ranking: Muchova e Noskova irrompono in top 10. Paolini torna in Top 15, crollo di Cocciaretto

Wimbledon ridisegna la classifica WTA, con numerosi cambiamenti sia nella top10 sia nella top20. Resta in vetta Aryna Sabalenka, grazie anche all’uscita prematura di Elena Rybakina ai The Championships. La bielorussa conserva ancora 407 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. La meritatissima vittoria sui prati londinesi proietta Linda Noskova dal n.12 al n.7 del ranking mondiale. La ceca scavalca le due finaliste della passata edizione, Iga Swiatek, che perde cinque posizioni e scende al n.8, e Amanda Anisimova, che si posiziona al n.9, perdendo tre posti. Noskova era attesa come una delle grandi protagoniste del circuito e il successo nel WTA 500 VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open aveva già confermato la sua crescita. Nonostante ciò, in pochi avrebbero pronosticato un suo trionfo a Church Road. È lecito chiedersi se sia nata una nuova pluricampionessa Slam. Più che con le altre tenniste ceche vincitrici del torneo negli ultimi anni, il paragone inevitabile è con Petra Kvitova. Noskova è infatti la più giovane vincitrice di Wimbledon dai tempi della connazionale. Sarà interessante capire come riuscirà a gestire questo successo e quale sarà la sua posizione in classifica a fine stagione. Davanti a Noskova troviamo la finalista Karolina Muchova, che guadagna tre posizioni e firma il nuovo best ranking al n.6. Un piazzamento che rispecchia finalmente il valore di una giocatrice capace, nonostante una carriera frenata dai continui infortuni, di raggiungere almeno una semifinale in tutti e quattro i tornei dello Slam. Le altre due semifinaliste, Coco Gauff e Marta Kostyuk, risalgono rispettivamente di tre e due posizioni. La statunitense, che con il risultato a Wimbledon entra anche lei nel novero delle giocatrici capaci di conquistare il traguardo minimo della semifinale in tutte le prove dello slam, torna al n.4, alle spalle di Jessica Pegula, anche lei in salita di un posto al n.3. L’ucraina, invece, è n.11, a poco più di 400 punti dalla connazionale Elina Svitolina, che scivola al n.10 dopo l’eliminazione al primo turno sui prati londinesi. Esce invece dalla top10 Victoria Mboko, in discesa di due posizioni al n.12. In top 20, ci sono buone notizie per Jasmine Paolini. La nostra rappresentante recupera una posizione e rientra tra le prime quindici del mondo. Nuovo best ranking anche per la veterana Sorana Cirstea, che sale al n.17, mentre perde tre posti Belinda Bencic (n.14), dopo aver difeso solo in parte la semifinale raggiunta a Wimbledon dodici mesi fa. Alle spalle delle migliori ci sono moltissimi movimenti. Segnaliamo quelli che per noi sono i più significativi. Iniziamo con i best ranking di Marie Bouzkova (+2, n.21), Alexandra Eala (+4, n.28), Nikola Bartunkova (+5, n.43) e Antonia Ruzic (+11, n.50), quest’ultima per la prima volta in top50. Invece, i movimenti più consistenti in top100 portano la firma di Daria Snigur, che guadagna 21 posizioni fino al n.56, e di Ashlyn Krueger, protagonista di un balzo di ben 36 posti che la porta al n.65. Sul fronte opposto, tra le flessioni più pesanti spicca quella di Elisabetta Cocciaretto, in discesa di 22 posizioni fino al n.68. Per la marchigiana, pesa la mancata riconferma dei punti conquistati un anno fa con il terzo turno a Wimbledon e la vittoria al Nordea Open di Baastad. Arretrano sensibilmente anche Liudmila Samsonova (-28, n.69) e Laura Siegemund (-47, n.87), chiamate a difendere i quarti di finale raggiunti sull’erba londinese nella scorsa stagione.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|18
|8550
|2
|0
|Elena Rybakina
|22
|8143
|3
|+1
|Jessica Pegula
|19
|6301
|4
|+3
|Coco Gauff
|18
|5649
|5
|0
|Mirra Andreeva
|20
|5293
|6
|+3
|Karolina Muchova
|20
|5168
|7
|+5
|Linda Noskova
|22
|5119
|8
|-5
|Iga Swiatek
|19
|4539
|9
|-3
|Amanda Anisimova
|15
|4353
|10
|-2
|Elina Svitolina
|16
|4351
|11
|+2
|Marta Kostyuk
|17
|3926
|12
|-2
|Victoria Mboko
|22
|3570
|13
|+1
|Naomi Osaka
|18
|3146
|14
|-3
|Belinda Bencic
|18
|2845
|15
|+2
|Jasmine Paolini
|19
|2783
|16
|0
|Iva Jovic
|23
|2636
|17
|+1
|Sorana Cirstea
|25
|2535
|18
|-3
|Diana Shnaider
|24
|2458
|19
|0
|Ekaterina Alexandrova
|28
|2301
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|22
|2300
|21
|+1
|Marie Bouzkova
|25
|2019
|22
|-1
|Maja Chwalinska
|20
|2004
|23
|-1
|Madison Keys
|20
|1964
|24
|+3
|Elise Mertens
|22
|1948
|25
|-1
|Leylah Fernandez
|29
|1784
|26
|0
|Emma Navarro
|26
|1674
|27
|+1
|Anastasia Potapova
|21
|1667
|28
|+4
|Alexandra Eala
|30
|1666
|29
|+2
|Jelena Ostapenko
|21
|1592
|30
|-5
|Clara Tauson
|24
|1574
|31
|-2
|Ann Li
|28
|1565
|32
|+6
|Barbora Krejcikova
|18
|1430
|33
|-3
|Hailey Baptiste
|22
|1372
|34
|+2
|Katerina Siniakova
|20
|1338
|35
|-1
|Donna Vekic
|23
|1326
|36
|+1
|Jaqueline Cristian
|26
|1324
|37
|+6
|Maria Sakkari
|24
|1300
|38
|-5
|Emma Raducanu
|19
|1299
|39
|+3
|Janice Tjen
|29
|1282
|40
|-1
|Xinyu Wang
|26
|1276
|41
|-6
|Cristina Bucsa
|24
|1244
|42
|+3
|Sara Bejlek
|24
|1217
|43
|+5
|Nikola Bartunkova
|22
|1210
|44
|0
|Magdalena Frech
|23
|1208
|45
|+2
|Petra Marcinko
|31
|1145
|46
|+11
|Mccartney Kessler
|27
|1125
|47
|+15
|Viktorija Golubic
|25
|1088
|48
|+3
|Zeynep Sonmez
|26
|1074
|49
|+5
|Tereza Valentova
|19
|1074
|50
|+11
|Antonia Ruzic
|27
|1062
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Tra le italiane spiccano i nuovi best ranking di Lisa Pigato, che guadagna cinque posizioni, sale al n.128 e torna a essere la n.3 d’Italia, e di Tyra Grant, protagonista di un balzo di 31 posti fino al n.141. Ancora più impressionante la risalita di Aurora Zantedeschi (n.292) che grazie alla semifinale al WTA 125 Grand Est Open 88 di Contrexéville e alla finale di Aix-les-Bains recupera ben 72 posizioni. Non arrivano invece buone notizie per diverse azzurre. Oltre a Elisabetta Cocciaretto, perdono terreno anche Lucia Bronzetti (-14, n.139), Nuria Brancaccio (-39, n.209), Dalila Spiteri (-33, n.324) e Jessica Pieri (-48, n.332).
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|15
|+2
|Jasmine Paolini
|19
|2783
|68
|-22
|Elisabetta Cocciaretto
|23
|977
|128
|+5
|Lisa Pigato
|28
|588
|139
|-14
|Lucia Bronzetti
|32
|551
|141
|+31
|Tyra Caterina Grant
|18
|547
|145
|+18
|Lucrezia Stefanini
|28
|542
|209
|-39
|Nuria Brancaccio
|28
|360
|213
|-6
|Jennifer Ruggeri
|24
|352
|287
|+6
|Federica Urgesi
|25
|241
|292
|+72
|Aurora Zantedeschi
|23
|237
|296
|-4
|Samira De Stefano
|25
|235
|313
|+12
|Noemi Basiletti
|26
|214
|324
|-33
|Dalila Spiteri
|26
|205
|332
|-48
|Jessica Pieri
|25
|198
|337
|-16
|Giorgia Pedone
|25
|192
|339
|-15
|Silvia Ambrosio
|14
|190
|354
|+20
|Deborah Chiesa
|20
|183
|359
|-8
|Martina Colmegna
|21
|180
|374
|-5
|Camilla Rosatello
|18
|166
|376
|+18
|Diletta Cherubini
|26
|165
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, Maya Joint guadagna una posizione grazie ai dieci posti recuperati nella classifica WTA, sorpassando così Lilli Tagger.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|5
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|12
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|16
|4
|0
|Sara Bejlek
|2006
|42
|5
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|43
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|49
|7
|+1
|Maya Joint
|2006
|77
|8
|-1
|Lilli Tagger
|2008
|84
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|90
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|100
LA RACE TO THE WTA FINALS
Nella RACE, sale di due posti fino al n.4 Karolina Muchova. Le prime quattro posizioni sono racchiuse in 729 punti. Cinque posti in più, invece, per Linda Noskova che entra in top10 al n.7. Notevoli passi avanti anche per Elise Mertens (+6, n.17) e per Naomi Osaka (+9, n.18). Continuano a faticare Iga Swiatek, che scende di una posizione al n.12, e Amanda Anisimova, stabile al n.19, entrambe ben al di sotto del loro piazzamento nella classifica WTA su 52 settimane. Bilancio in chiaroscuro per le italiane: Jasmine Paolini fa un balzo di 17 posizioni e sale al n.27, mentre ne lascia per strada quattro Elisabetta Cocciaretto, che scivola al n.41.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Mirra Andreeva
|14
|4999
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|11
|4945
|3
|0
|Elena Rybakina
|13
|4627
|4
|+2
|Karolina Muchova
|13
|4270
|5
|-1
|Elina Svitolina
|13
|4116
|6
|-1
|Jessica Pegula
|12
|3950
|7
|+5
|Linda Noskova
|13
|3674
|8
|-1
|Coco Gauff
|12
|3484
|9
|-1
|Marta Kostyuk
|11
|3275
|10
|-1
|Victoria Mboko
|14
|2393
|11
|-1
|Sorana Cirstea
|16
|2045
|12
|-1
|Iga Swiatek
|12
|1954
|13
|0
|Iva Jovic
|15
|1862
|14
|+1
|Belinda Bencic
|11
|1852
|15
|-1
|Diana Shnaider
|15
|1685
|16
|+1
|Madison Keys
|14
|1684
|17
|+6
|Elise Mertens
|14
|1600
|18
|+9
|Naomi Osaka
|11
|1527
|19
|0
|Amanda Anisimova
|9
|1498
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|15
|1490
|27
|+17
|Jasmine Paolini
|13
|1194
|41
|-4
|Elisabetta Cocciaretto
|15
|824