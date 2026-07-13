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WTA Ranking: Muchova e Noskova irrompono in top 10. Paolini torna in Top 15, crollo di Cocciaretto

Aryna Sabalenka mantiene la vetta per poche centinaia di punti. Retrocedono Iga Swiatek e Amanda Anisimova

Di Claudio Gilardelli
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Linda Noskova (sinistra) e Karolina Muchova (destra) - Wimbledon 2026 (foto X @ausopen)
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Wimbledon ridisegna la classifica WTA, con numerosi cambiamenti sia nella top10 sia nella top20. Resta in vetta Aryna Sabalenka, grazie anche all’uscita prematura di Elena Rybakina ai The Championships. La bielorussa conserva ancora 407 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. La meritatissima vittoria sui prati londinesi proietta Linda Noskova dal n.12 al n.7 del ranking mondiale. La ceca scavalca le due finaliste della passata edizione, Iga Swiatek, che perde cinque posizioni e scende al n.8, e Amanda Anisimova, che si posiziona al n.9, perdendo tre posti. Noskova era attesa come una delle grandi protagoniste del circuito e il successo nel WTA 500 VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open aveva già confermato la sua crescita. Nonostante ciò, in pochi avrebbero pronosticato un suo trionfo a Church Road. È lecito chiedersi se sia nata una nuova pluricampionessa Slam. Più che con le altre tenniste ceche vincitrici del torneo negli ultimi anni, il paragone inevitabile è con Petra Kvitova. Noskova è infatti la più giovane vincitrice di Wimbledon dai tempi della connazionale. Sarà interessante capire come riuscirà a gestire questo successo e quale sarà la sua posizione in classifica a fine stagione. Davanti a Noskova troviamo la finalista Karolina Muchova, che guadagna tre posizioni e firma il nuovo best ranking al n.6. Un piazzamento che rispecchia finalmente il valore di una giocatrice capace, nonostante una carriera frenata dai continui infortuni, di raggiungere almeno una semifinale in tutti e quattro i tornei dello Slam. Le altre due semifinaliste, Coco Gauff e Marta Kostyuk, risalgono rispettivamente di tre e due posizioni. La statunitense, che con il risultato a Wimbledon entra anche lei nel novero delle giocatrici capaci di conquistare il traguardo minimo della semifinale in tutte le prove dello slam, torna al n.4, alle spalle di Jessica Pegula, anche lei in salita di un posto al n.3. L’ucraina, invece, è n.11, a poco più di 400 punti dalla connazionale Elina Svitolina, che scivola al n.10 dopo l’eliminazione al primo turno sui prati londinesi. Esce invece dalla top10 Victoria Mboko, in discesa di due posizioni al n.12. In top 20, ci sono buone notizie per Jasmine Paolini. La nostra rappresentante recupera una posizione e rientra tra le prime quindici del mondo. Nuovo best ranking anche per la veterana Sorana Cirstea, che sale al n.17, mentre perde tre posti Belinda Bencic (n.14), dopo aver difeso solo in parte la semifinale raggiunta a Wimbledon dodici mesi fa. Alle spalle delle migliori ci sono moltissimi movimenti. Segnaliamo quelli che per noi sono i più significativi. Iniziamo con i best ranking di Marie Bouzkova (+2, n.21), Alexandra Eala (+4, n.28), Nikola Bartunkova (+5, n.43) e Antonia Ruzic (+11, n.50), quest’ultima per la prima volta in top50. Invece, i movimenti più consistenti in top100 portano la firma di Daria Snigur, che guadagna 21 posizioni fino al n.56, e di Ashlyn Krueger, protagonista di un balzo di ben 36 posti che la porta al n.65. Sul fronte opposto, tra le flessioni più pesanti spicca quella di Elisabetta Cocciaretto, in discesa di 22 posizioni fino al n.68. Per la marchigiana, pesa la mancata riconferma dei punti conquistati un anno fa con il terzo turno a Wimbledon e la vittoria al Nordea Open di Baastad. Arretrano sensibilmente anche Liudmila Samsonova (-28, n.69) e Laura Siegemund (-47, n.87), chiamate a difendere i quarti di finale raggiunti sull’erba londinese nella scorsa stagione.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka188550
20Elena Rybakina228143
3+1Jessica Pegula196301
4+3Coco Gauff185649
50Mirra Andreeva205293
6+3Karolina Muchova205168
7+5Linda Noskova225119
8-5Iga Swiatek194539
9-3Amanda Anisimova154353
10-2Elina Svitolina164351
11+2Marta Kostyuk173926
12-2Victoria Mboko223570
13+1Naomi Osaka183146
14-3Belinda Bencic182845
15+2Jasmine Paolini192783
160Iva Jovic232636
17+1Sorana Cirstea252535
18-3Diana Shnaider242458
190Ekaterina Alexandrova282301
200Anna Kalinskaya222300
21+1Marie Bouzkova252019
22-1Maja Chwalinska202004
23-1Madison Keys201964
24+3Elise Mertens221948
25-1Leylah Fernandez291784
260Emma Navarro261674
27+1Anastasia Potapova211667
28+4Alexandra Eala301666
29+2Jelena Ostapenko211592
30-5Clara Tauson241574
31-2Ann Li281565
32+6Barbora Krejcikova181430
33-3Hailey Baptiste221372
34+2Katerina Siniakova201338
35-1Donna Vekic231326
36+1Jaqueline Cristian261324
37+6Maria Sakkari241300
38-5Emma Raducanu191299
39+3Janice Tjen291282
40-1Xinyu Wang261276
41-6Cristina Bucsa241244
42+3Sara Bejlek241217
43+5Nikola Bartunkova221210
440Magdalena Frech231208
45+2Petra Marcinko311145
46+11Mccartney Kessler271125
47+15Viktorija Golubic251088
48+3Zeynep Sonmez261074
49+5Tereza Valentova191074
50+11Antonia Ruzic271062

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Tra le italiane spiccano i nuovi best ranking di Lisa Pigato, che guadagna cinque posizioni, sale al n.128 e torna a essere la n.3 d’Italia, e di Tyra Grant, protagonista di un balzo di 31 posti fino al n.141. Ancora più impressionante la risalita di Aurora Zantedeschi (n.292) che grazie alla semifinale al WTA 125 Grand Est Open 88 di Contrexéville e alla finale di Aix-les-Bains recupera ben 72 posizioni. Non arrivano invece buone notizie per diverse azzurre. Oltre a Elisabetta Cocciaretto, perdono terreno anche Lucia Bronzetti (-14, n.139), Nuria Brancaccio (-39, n.209), Dalila Spiteri (-33, n.324) e Jessica Pieri (-48, n.332).

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
15+2Jasmine Paolini192783
68-22Elisabetta Cocciaretto23977
128+5Lisa Pigato28588
139-14Lucia Bronzetti32551
141+31Tyra Caterina Grant18547
145+18Lucrezia Stefanini28542
209-39Nuria Brancaccio28360
213-6Jennifer Ruggeri24352
287+6Federica Urgesi25241
292+72Aurora Zantedeschi23237
296-4Samira De Stefano25235
313+12Noemi Basiletti26214
324-33Dalila Spiteri26205
332-48Jessica Pieri25198
337-16Giorgia Pedone25192
339-15Silvia Ambrosio14190
354+20Deborah Chiesa20183
359-8Martina Colmegna21180
374-5Camilla Rosatello18166
376+18Diletta Cherubini26165

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006, Maya Joint guadagna una posizione grazie ai dieci posti recuperati nella classifica WTA, sorpassando così Lilli Tagger.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20075
20Victoria Mboko200612
30Iva Jovic200716
40Sara Bejlek200642
50Nikola Bartunkova200643
60Tereza Valentova200749
7+1Maya Joint200677
8-1Lilli Tagger200884
90Alina Korneeva200790
100Kaitlin Quevedo2006100

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella RACE, sale di due posti fino al n.4 Karolina Muchova. Le prime quattro posizioni sono racchiuse in 729 punti. Cinque posti in più, invece, per Linda Noskova che entra in top10 al n.7. Notevoli passi avanti anche per Elise Mertens (+6, n.17) e per Naomi Osaka (+9, n.18). Continuano a faticare Iga Swiatek, che scende di una posizione al n.12, e Amanda Anisimova, stabile al n.19, entrambe ben al di sotto del loro piazzamento nella classifica WTA su 52 settimane. Bilancio in chiaroscuro per le italiane: Jasmine Paolini fa un balzo di 17 posizioni e sale al n.27, mentre ne lascia per strada quattro Elisabetta Cocciaretto, che scivola al n.41.

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Mirra Andreeva144999
20Aryna Sabalenka114945
30Elena Rybakina134627
4+2Karolina Muchova134270
5-1Elina Svitolina134116
6-1Jessica Pegula123950
7+5Linda Noskova133674
8-1Coco Gauff123484
9-1Marta Kostyuk113275
10-1Victoria Mboko142393
11-1Sorana Cirstea162045
12-1Iga Swiatek121954
130Iva Jovic151862
14+1Belinda Bencic111852
15-1Diana Shnaider151685
16+1Madison Keys141684
17+6Elise Mertens141600
18+9Naomi Osaka111527
190Amanda Anisimova91498
200Anna Kalinskaya151490
27+17Jasmine Paolini131194
41-4Elisabetta Cocciaretto15824

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