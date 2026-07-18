Italiani in campo sabato 18 luglio: Darderi sfida Vallejo e punta la settima finale ATP

E’ uno di quelli che quando partecipa lo fa per arrivare fino in fondo, rigettando ogni retorica da intervista. Marchio di fabbrica di Luciano Darderi che, soprattutto sull’amato rosso, è molto di più di un cliente scomodo per gli avversari. Lo dimostrano i cinque tornei ATP che il ragazzo di Villa Gisell ha in bacheca, neanche a dirlo, arrivati tutti su terra battuta. Il terzo di questi risale, appunto, ad un anno fa quando l’azzurro sconfisse Jasper De Jong in finale e si consacrò campione allo Swedish Open. Stessa location, stesso rendimento con il solo Daniel Vallejo a separarlo dalla settima finale raggiunta nel circuito maggiore.

Alle ore 13:00 sul campo centrale di Bastaad andrà in scena la prima semifinale che, a dispetto della seconda tra Rublev e Tabilo, sarà un inedito con nessun precedente a connettere Darderi e Vallejo. Alla stregua del torneo di Umago, lo Swedish Open è un torneo storicamente favorevole ai colori azzurri, di Martin Mullignan il primo dei sette sigilli nel lontano 1968, e se Luciano dovesse battere il paraguaiano sarebbe l’undicesima volta che un nostro esponente della racchetta si giochi il titolo in Svezia. Nelle qualificazioni, invece, degli altri tornei sparsi nel vecchio continente ci sono Andrea Pellegrino impegnato ad Estoril, mentre c’è un bel tridente a Kitzbubel con Federico Cinà, Lorenzo Giustino e Michele Ribecai.

Dove vedere la semifinale Darderi-Vallejo

Il primo precedente tra Luciano Darderi e Daniel Vallejo andrà in scena alle ore 13:00 sul centrale dell’ATP di Bastad, prevista come prima semifinale del torneo. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Tennis, canale 203, con diretta streaming su Sky Go e NOW.

Italiani in campo sabato 18 luglio