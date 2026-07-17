WTA Atene: in semifinale avanzano Krejcikova e Sakkari. Bene Tauson, sorpresa Korneeva

Il Vanda Pharmaceuticals Athens Open saluta il ritorno in semifinale, dopo l’episodio di ‘s-Hertogenbosch, di Barbora Krejcikova, che con l’eventuale passo in finale tornerebbe in top 30, settore del ranking nel quale manca da circa un anno. La ceca ha disposto in tre set dell’ex numero 4 del mondo nonché campionessa olimpica nel 2024 Qinwen Zheng.

L’ampio gap nella graduatoria (32 la ceca, 135 la cinese) non impedisce all’attualmente meno quotata tra le due di prendersi i primi tre game del set iniziale, ma la trentenne di Brno risale, pur faticando quando non funziona la prima palla, fino al 5-3, per chiudere al primo setpoint per 6-4.

Zheng parte di nuovo con un break di vantaggio grazie al proprio atteggiamento aggressivo in risposta, ma il vantaggio viene cancellato immediatamente dalla vincitrice di Wimbledon 2024, che riprende il comando delle operazioni fino al nuovo 6-4, non senza dover però annullare una chance della rivale per il 5-5.

A contendere alla ceca l’ingresso in quella di Atene sarà Clara Tauson; la favorita della manifestazione ha avuto vita più facile del previsto con la testa di serie numero 5, la giovane ceca Sara Bejlek. La ragazza danese ha fatto valere il peso della sua pallina, riuscendo, con l’aiuto della battuta, a trovare la sfera gialla sempre piuttosto vicina al corpo.

Bejlek, asfissiata dal dritto potente della rivale, non ha trovato forza e tempo per ribaltare la situazione e per far muovere l’avversaria. Tauson ha servito benissimo, soprattutto rendendo alla rivale costantemente difficile l’impatto sulla seconda palla molto lavorata: per lei c’è il 70% di punti conquistati con la prima palla e il 71% con la seconda. Difficilissimo farsi strada in risposta e infatti Bejlek ha usufruito di una sola palla-break, contro le undici concesse: 6-2 6-3 il risultato finale.

Nella parte bassa del tabellone prosegue il cammino immacolato della diciannovenne russa Alina Korneeva, che al successo sulla numero due del seeding Ann Li per 6-2 6-2 affianca venerdì la vittoria tra nate nel 2007 colta al cospetto della ragazza ceca Tereza Valentova: 7-5 6-3 per Alina, già sicura del proprio best ranking da lunedì alla casella 74. Per la giovanissima tennista non sarà la prima semifinale, dal momento che due anni fa ha disputato la finale di Merida; dall’altra parte del campo ci sarà Maria Sakkari, che ha superato Alycia Parks per 6-4 6-3.