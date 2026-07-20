WTA 125 Roma: in finale Bronzetti non regge all’emozione e scoppia in lacrime. Jones vince e la consola

È durata 1h10′ la finale dell’ATV Bancomat Tennis Open 2026, WTA 125 svoltosi a Roma, tra Lucia Bronzetti e Francesca Jones. L’azzurra si è arresa in 6-3 6-1, conquistando appena 4 game, dopo una cavalcata importante che l’ha comunque portata a giocarsi il titolo. Nel primo parziale c’è stato grande equilibrio fino alle fasi finali, quando la britannica ha sfruttato l’unica palla break concessale e, pur sprecando tre set point, ha messo la testa avanti. Con il braccio sciolto e la mente libera è poi rientrata in campo decisamente più serena e il match è filato via liscio anche nell’ultima mezz’ora di gioco, durante la quale la marchigiana ha avuto il merito di guadagnarsi tre occasioni per provare strappare il servizio all’avversaria.

Molto emozionante quanto accaduto al termine dell’incontro. Francesca Jones, infatti, si è avvicinata alla panchina di Lucia Bronzetti, scoppiata in lacrime per l’esito della finale, e l’ha consolata, cercando quantomeno di lenire la delusione per un match andato in quel modo. La classe 1998 si è poi congratulata con la campionessa del WTA 125 di Roma nel discorso finale: “Complimenti per la vittoria e per tutta la settimana. Giochi benissimo e sei una grande lottatrice, quindi te lo meriti davvero. Complimenti a te e al tuo team. E in bocca al lupo per i prossimi tornei”.

Jones: “Io e Lucia abbiamo espresso un grande tennis”

Anche Francesca Jones, comunque, ci ha tenuto a spendere qualche parola per la marchigiana: “Lucia e il suo team hanno fatto un lavoro fantastico questa settimana. Io e lei abbiamo espresso un grande tennis per tutto il torneo, a prescindere da quelli che sono i nostri ranking attuali. Questa vittoria è importante perché mi riavvicina alla Top 100, anche se adesso dovrò difendere il titolo dello scorso anno a Palermo. A fine anno sarò felice se sarò rientrata in Top 100, perché sarebbe importante dopo l’infortunio alla gamba destra che mi ha fermato a inizio anno, poco dopo aver raggiunto il mio best ranking, vicino alla Top 70″.