Australian Open 2027, torna il 1 Point Slam: un solo punto può valere un milione

Se un punto può decidere una partita, a Melbourne potrebbe addirittura cambiare una vita. Il 1 Point Slam tornerà anche agli Australian Open 2027, ancora con un milione di dollari australiani in palio per il vincitore. Dopo il successo della scorsa edizione, trasformare quello che sembrava poco più di un esperimento in un appuntamento fisso era quasi inevitabile.

La conferma è arrivata da Tennis Australia, che ha deciso di riproporre durante l’Opening Week il torneo più imprevedibile visto a Melbourne Park. La formula rimane tanto semplice quanto spietata: una sfida a eliminazione diretta nella quale ogni match dura esattamente un punto. Nessun tempo per rimediare, nessun secondo set, nessuna rimonta: vinci lo scambio e continui, lo perdi e torni a casa.

Da Sinner a Jordan Smith: la notte che conquistò Melbourne

A spiegare perché l’Australian Open abbia deciso di insistere basta ricordare quanto accaduto lo scorso gennaio. Il tabellone aveva riunito 48 partecipanti tra campioni, dilettanti e wild card, con nomi come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Coco Gauff, Alexander Zverev e Naomi Osaka. Eppure a prendersi tutto fu Jordan Smith, campione statale del New South Wales e maestro di tennis di Sydney.

Una storia che è bello ricordare nella notte del suo incredibile successo: Smith eliminò tra gli altri Sinner e Amanda Anisimova, prima di battere in finale Joanna Garland e incassare il milione. Un dilettante capace, per una sera e soprattutto per un punto, di mettere tutti in fila sulla Rod Laver Arena.

Il risultato fu un evento sold out e capace di attirare attenzione ben oltre il torneo. Tanto che pochi giorni dopo la domanda era se il 1 Point Slam fosse destinato a diventare qualcosa di più di un esperimento. Almeno a Melbourne, la risposta è arrivata.

Tennis Australia, infatti, vuole anzi allargare ulteriormente la base. Nel 2025 erano stati organizzati quasi 300 eventi nei circoli australiani; per l’edizione 2027 il percorso partirà nuovamente dai tornei locali tra settembre e novembre, passerà attraverso i campionati statali di dicembre e porterà i migliori alla Opening Week di gennaio.