ATP Barcellona: Djokovic, crisi senza fine. Nadal stavolta si deve impegnare

L'ex N.1 del mondo rimedia un'altra sconfitta al primo turno contro lo slovacco. Nadal perde 8 games nello stesso match ed è una notizia. Avanti Thiem e Dimitrov, ritiro Nishikori, forfait Chung

da Barcellona, il nostro inviato Federico Bertelli

NOLE KO – Continua il mercoledì nero qui al Godò; dopo i ritiri di Nishikori e Chung cade la prima testa coronata, ovvero quella del serbo, per la disperazione degli organizzatori e del mondo tennistico tutto che già pregustava la 51° edizione del classico della seconda decade degli anni 2000, ovvero Djokovic Nadal. Nole rimanda la prima vittoria all’ATP 500 di Barcelona, dopo che nel 2006 aveva perso al primo turno da Gimeno Traver e da allora non aveva fatto più capolino in terra catalana. Staremo a vedere se farà come nel 2006 quando aveva approfittato per una passeggiata in spiaggia e un visita all’acquario, come aveva raccontato ieri alla stampa.

Partita che comincia in una cornice di pubblico di tutto rispetto, considerando che si tratta di un secondo turno, giocato il mercoledì alle 13.

Evidentemente gli appassionati non avevano intenzione di farsi scappare l’occasione visto che l’ultima volta di Djokovic qua a Barcelona risale a 12 anni fa, in cui fra l’altro era uscito al primo turno. Precedenti che recitano un 4-0 a favore del tennista di Belgrado, anche se in un precedente datato 2015 a Miami, il tennista slovacco era riuscito a portare al terzo RoboNole.

Pronti via con un Djokovic rimasto negli spogliatoi e un Klizan che macina gioco; desolante la statistica dei punti ottenuti sulla seconda di servizio da Djokovic: 0%. Dall’altra parte un klizan solido che con un gioco potente conduce le danze. Sulle tribune si comincia a temere il peggio. Secondo set che invece ritrova un Djokovic accettabile che grazie a un servizio impeccabile (94% di prime palle con 88% di trasformazione) prende fiducia e comincia a far male anche in risposta; set che inevitabilmente scivola via rapido con un Klizan che si trova a dover subire il contrattacco di Djokovic. Si arriva così al terzo, dopo due set a senso unico. Partita che a questo punto scorre sui binari dell’equilibrio con entrambi i tennisti che mantengono agevolmente il servizio; non si vedono palle break fino al fatidico ottavo game, nel quale Nole cerca giustamente la rete, ma con due esecuzione sciagurate: primo uno schiaffo al volo da metà campo affondato a rete, poi una facile volée di dritto ciabattata che consente a Klizan di arrivare sulla palla e tirare un passante lungolinea di rovescio vincente. 5-3 Klizan dunque, con lo slovacco al servizio; e qua, mentre ci si aspetta (o si spera) una reazione d’orgoglio del serbo, il game scivola via facile. 40-0 Klizan, che spreca il primo match point con un secondo doppio fallo, ma che sul secondo approfitta di un errore di rovescio del serbo per poter finalmente alzare le braccia al cielo. Torna così ad annuvolarsi il cielo sulla testa di Djokovic dopo la fugace schiarita di Montecarlo, dove de facto si era arreso alla seconda potenza attuale su terra battuta, Dominic Thiem.

RULLO NADAL – Un ‘altra tranquilla giornata di lavoro, cartellino timbrato dal maiorchino senza troppi straordinari. Dopo lo shock della sconfitta di Djokovic scende in campo Nadal. A onor del vero il venticinquenne canario n.77 del mondo mette sul piatto una notevole propensione agonistica e fa il massimo che al momento sembra essere possibile contro Nadal su terra: ovvero vincere all’interno di uno stesso set 4 giochi; a Montecarlo Thiem, Dimitrov e Nishikori ad esempio non hanno fatto di meglio la settimana scorsa a Montecarlo; ma veniamo alla cronoca della partita; Carballes gioca senza paura sulla diagonale che investe il suo rovescio sul diritto di Nadal tenendo botta con una certa solidità. Buona in generale la tenuta nello scambio e abbastanza fruttifero anche il tentativo di fare la partita senza andare fuori giri. È evidente l’intento di non lasciare che sia Nadal il primo ad aggredire nello scambio. Curiosamente Rafa ottiene solo il 58% di punti con la prima e il 73% con la seconda, dato del tutto inusuale, come se sulla seconda il maiorchino alzasse automaticamente il livello di attenzione. Più normali invece le statistiche di Carballes che ottiene solo il 38% di punti sulla seconda. Primo set che finisce 6-4 Nadal, che però nel finale deve annullare anche un paio di palle break. Secondo set che comincia subito bene per Nadal con un break in apertura; partita poi che si addormenta un po’ fino al sesto game, in cui Spagna n#2 si prende il lusso di breakkare il più titolo compatriota per andare 3-3; in pratica è stato come un puntura di spillo che ha scatenato la furia del maiorchino; controbreak immediato e in un amen si va 5-3; grande carattere di Carballes che costringe Nadal a servire il match e partita che si conclude con duplice 6-4. Complimenti a Roberto che tiene la scena con estrema dignità e Rafa avanti al terzo turno, dove troverà un altro connazionale, Garcia Lopez.

POCO SIMON PER QUESTO DIMITROV – Il bulgaro si sbarazza facilmente del ragioniere Simon in meno di un’ora e mezza di partita. I due sono i primi a entrare in campo sulla pista Talismàn di Barcelona; giornata ideale per giocare a tennis, con 20 gradi, sole e niente vento. La partita in pratica dura lo spazio dei primi 5 game, nei quali Simon riesce a tenere il servizio e recuperare un gioco da 0-40, con alcune buone giocate del francese, che comincia a tessere la sua trama fatta di palle senza peso e difese accanite. In un primo momento Dimitrov sembra avere qualche problemi soprattutto sul rovescio, che produce un buon numero di errori non forzati, peccando in ogni caso di profondità, adeguandosi alle pallette di Simon. Il braccio di Dimitrov sembra intorpidito e anche le accelerazioni non escono bene dalla racchetta del bulgaro. Tuttavia, con l’andare del tempo Grigor scalda i motori e con un uso intelligente del rovescio slide prende ritmo; da un lato gli errori crollano e dall’altro approfitta dell’incapacità di Simon di attaccare le palle basse e prende via via comando degli scambi; nel secondo il dominio si amplifica con Simon che cerca di aumentare un po’ l’aggressività con esiti alterni; alcune belle soluzioni di attacco in controtempo strappano gli applausi del pubblico, ma non sono sufficienti per cambiare il vento. La partita poi finisce di fatto sul game più combattuto del match, 4-2 Dimitrov servizio Simon, con Dimitrov che realizza un delizioso passante di rovescio lungolinea in controbalzo.

Nel mentre, dopo il ritiro di Rublev, altre brutte notizie arrivano in mattinata; Chung, dopo aver dato forfait in doppio conferma il forfait anche per il singolare, mentre Nishikori, dopo aver perso il primo set con Garcia Lopez alza bandiera bianca, probabilmente per un problema alla gamba destra.

THIEM SOFFRE NEL PRIMO – Partita che dura un set con il giovane Munar (20 anni) che fa partita pari per un set con il più titolato Thiem fino a che la prima di servizio l’assiste (80% di prime nel primo set). Dopo un set equilibrato caratterizzato da un scambio di break per parte si arriva al tie break, vinto sul filo dell’equilibrio da Thiem; decisivo sul 6-6 un dritto d’attacco di poco fuori in uscita dal servizio del giovane spagnolo; nel secondo set probabile crollo anche mentale dello spagnolo non abituato a reggere questi ritmi e set che scivola via verso il 6-1 finale

.@HyeonChung has withdrawn from #bcnopenbs singles due to right ankle injury. Chung is replaced in the draw by Lucky Loser @AndujarPablo — BcnOpen BancSabadell (@bcnopenbs) April 25, 2018

.@keinishikori 🇯🇵has retired from his match against @GGarciaLopez. What a shame… We wish you a speedy recovery and hope to see you next year! — BcnOpen BancSabadell (@bcnopenbs) April 25, 2018

Risultati:

G. Garcia-Lopez b. [14] K. Nishikori 6-3 rit.

[2] G. Dimitrov b. G. Simon 6-2 6-1

[LL] J. Kovalik b. G. Pella 6-3 6-3

[3] D. Thiem b. [WC] J. Munar 7-6(8) 6-1

[Q] M. Klizan b. [6/WC] N. Djokovic 6-2 1-6 6-3

[10] A. Ramos-Vinolas b. [Q] R. Dutra Silva 3-6 6-3 6-4

[1] R. Nadal b. R. Carballes Baena 6-4 6-4

[7] D. Schwartzman vs S. Tsitsipas

[6] P. Carreno Busta vs B. Paire

[16] K. Khachanov vs L. Mayer

[Q] B. Fratangelo vs [LL] P. Andujar

Il tabellone completo