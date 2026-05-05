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Tennis e Motori: Sinner e Antonelli, coincidenze clamorose tra le vittorie. E il prossimo 7 giugno…

La perfetta sincronia tra i successi di Jannik Sinner e Kimi Antonelli consacra una nuova epoca d’oro per lo sport azzurro

Di Francesco De Salvin
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Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)

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Il tennis e i motori non sono mai stati così vicini. Mentre sulla terra battuta del Mutua Madrid Open Jannik Sinner alzava al cielo il suo quarto trofeo stagionale (il secondo in fila sulla terra rossa dopo il successo su Alcaraz in quel di Montecarlo), a Miami il diciannovenne Kimi Antonelli firmava un’impresa speculare in Formula 1. Sì, insomma, non è solo una coincidenza temporale, ma il consolidamento di un legame tra due fenomeni che, pur in sport diversi, sembrano viaggiare alla stessa velocità, portando l’Italia sul tetto del mondo proprio mentre il calcio vive una fase di profonda crisi.

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Un dominio tecnico: la lezione di Jannik a ZverevDal paddock con affetto: la dedica di KimiLa cabala del 2026: vittorie in fotocopiaProspettive future: Roma e il sogno parigino

Un dominio tecnico: la lezione di Jannik a Zverev

La finale di Madrid è stata una dimostrazione di solidità e concretezza. Sinner ha liquidato Alexander Zverev con un pesantissimo 6-1 6-2 in meno di un’ora, senza concedere nemmeno l’ombra di una palla break. Con questa vittoria, l’altoatesino mette in fila il quinto Masters 1000 consecutivo, una striscia di successi che lo proietta in una dimensione statistica riservata ai mostri sacri della racchetta, confermando una maturità psicofisica che non lascia scampo agli avversari.

Dal paddock con affetto: la dedica di Kimi

La risposta di Antonelli non si è fatta attendere. Dopo aver tagliato il traguardo per primo nel GP di Miami, il giovane pilota Mercedes ha voluto omaggiare il numero 1 dell’ATP durante le interviste di rito. Oltre al ricordo commosso per Alex Zanardi, Kimi ha sottolineato il rapporto di stima che lo lega a Jannik, definendolo una persona squisita e dicendosi onorato di condividere con lui questi momenti storici per lo sport nazionale, in un weekend che resterà negli annali.

La cabala del 2026: vittorie in fotocopia

Ciò che rende questa stagione incredibile è la ricorrenza quasi mistica dei loro trionfi. Per la terza volta in pochi mesi, i due hanno vinto nello stesso giorno: era già successo il 15 marzo (Indian Wells e Cina) e il 29 marzo (Miami e Giappone). Questa sincronia perfetta ha creato un entusiasmo travolgente tra i tifosi, che ormai vedono nei due atleti i volti simbolo di una nuova “Generazione d’Oro” capace di dominare le scene internazionali con costanza.

Prospettive future: Roma e il sogno parigino

Il calendario ora si sposta verso l’Italia, con Sinner atteso al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia. Sarà l’ultimo test prima dell’assalto al Roland Garros, dove la finale coinciderà curiosamente con il prestigioso Gran Premio di Monaco il prossimo 7 giugno. Se la statistica dovesse ripetersi, ci prepariamo a una domenica di giugno potenzialmente leggendaria, con la pressione dei riflettori che non sembra scalfire minimamente la freddezza di questi due fuoriclasse.

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