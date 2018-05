Giorgi non sbaglia, quarti di finale a Praga. Kvitova veleggia

Camila conferma il risultato dello scorso anno. Battuta la lucky loser Korpatsch. Ora Stosur o Allertova. A Petra bastano 56 minuti contro Vikhlyantseva. Più tardi Paolini

CAMILA DI NUOVO AI QUARTI – Splende il sole sui campi di Praga e splende anche Camila Giorgi, che passa il secondo turno del J&T Banka Prague Open superando la lucky loser tedesca Tamara Korpatsch (numero 151 del ranking WTA) e conferma così il risultato ottenuto lo scorso anno – l’azzurra fu sconfitta ai quarti da Mona Barthel (poi campionessa), eliminata quest’anno al primo turno dalla qualificata Antonia Lottner. Giorgi ottiene dunque il pass per i quarti di finale e potrà sfruttare un buon tabellone in terra ceca. Partita di discreto livello quella con Korpatsch, con diversi break da entrambe le parti. Primo set dove Giorgi sfrutta le molte incertezze della tedesca in battuta, autrice di ben sette doppi falli. Anche se nemmeno Camila brilla particolarmente con questo colpo, visto che a metà frazione concede il primo break del parziale con due doppi falli, uno proprio sul break point. La tedesca non ne approfitta, si fa subito recuperare e cede il servizio a 30 sul 5-4 per l’italiana. Secondo set che vede protagonista negativo ancora il colpo di inizio gioco: tre break uno dietro l’altro e Korpatsch avanti. Ancora un break, e Camila pareggia. Appena accelera, però, l’italiana fa male: terzo break consecutivo sul servizio della tedesca, 4-2. Il match si conclude qualche minuto dopo, con un altro break in favore di Giorgi. L’italiana avanza così ai quarti, dove affronterà Denisa Allertova o Samantha Stosur. Un solo precedente giocato contro Sam, vinto dall’australiana a New York 2016 (7-5 6-7 6-1), mentre l’azzurra ha vinto l’unico match disputato contro la ceca (Katowice 2015, 7-5 4-6 6-4).

KVITOVA VA VELOCE – Nessun problema per la testa di serie numero 2, Petra Kvitova. La 28enne ceca si sbarazza velocemente della giovane russa Vikhlyantseva in appena 56 minuti di gioco. Match mai in discussione, con Petra che domina nei suoi turni di servizio (appena un break concesso sul 3-0, secondo set), e sfrutta appieno le carenze della giovane avversaria. Nessun precedente tra le due, ma la bicampionessa di Wimbledon mette subito in chiaro le cose: subito break sul 3 a 1, e Kvitova che veleggia sul 6-3 con ulteriore scatto a fine set. Match che fa delle botte da fondo il suo canovaccio, e su questo piano Kvitova è difficile da battere senza farla correre a destra e a sinistra. Secondo parziale ancora più rapido e deciso: la russa non ha armi contro la più esperta giocatrice numero 10 al mondo, e alza bandiera bianca marcando un gioco (il break che accennavamo in precedenza) e lascia via libera a Kvitova. Ai quarti la beniamina di casa incontrerà la vincente tra Siniakova (8) o Alexandrova.

(in aggiornamento)

Risultati:

[2] P. Kvitova b. N. Vikhlyantseva 6-3 6-1

C. Giorgi b. [LL] T. Korpatsch 6-4 6-2

[7] M. Buzarnescu b. [Q] A. Lottner 6-0 7-6(7)

[6] S. Zhang vs [Q] E.G. Ruse

[8] K. Siniakova vs E. Alexandrova

S. Stosur vs D. Allertova

[LL] J. Paolini vs [WC] A.K. Schmiedlova

Kr. Pliskova vs Q. Wang

Corrado Boscolo