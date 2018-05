Rabat: Errani domina Larsson e vola ai quarti

Altra buona prova dell'azzurra, accompagnata in Marocco da Tathiana Garbin. Da metà primo set vince nove game di fila contro la svedese, apparsa in evidente affanno

La terra di Rabat, dove un anno fa si è spinta fino in semifinale, fa sentire Sara Errani particolarmente a suo agio. Nel torneo marocchino la bolognese infila la seconda partita di fila su ottimi livelli di efficacia, nonostante i consueti momenti di panico sul lancio di palla. Dopo Zarina Diyas, sesta testa di serie, sotto i suoi colpi cade anche Johanna Larsson che – sotto 6-1 nei precedenti – dimostra di avere un tennis fin troppo compatibile con quello dell’azzurra. La svedese è monocorde, senza però avere la forza di imporre il suo ritmo. A velocità di crociera le letture tattiche di Sarita emergono e la sostengono insieme alla capacità di evitare forzature. Proprio quelle che costano caro alla biondissima numero 82 del mondo. Errani spacca la partita nel cuore del primo set, galoppando a fondo negli spostamenti orizzontali per poi chiudere anche bene a rete quando c’è da variare. Un gioco certamente dispendioso sul piano fisico, ma il coaching di Tathiana Garbin (che l’ha accompagnata da queste parti) è illuminante a fine primo set: “lei è più cotta di te”. O qualcosa di simile. Il secondo parziale è un monologo senza spunti di interesse. Nonostante lo stile rivedibile, Errani mette dentro oltre il 90% di prime e le basta per comandare gli scambi contro un’avversaria troppo molle. Centra così la vittoria numero 20 in stagione. Ai quarti ci potrebbe essere la rivincita della Fed Cup, contro Elise Mertens.

(in aggiornamento)

Risultati:

S. Errani b J. Larsson 6-3 6-0

[7] A. Krunic vs S. Sorribes Tormo

[1] E. Mertens vs L. Siegemund

J. Fett vs [LL] M. Frech

A. Tomljanovic vs K. Flipkens

P. Hercog vs [Q] P. Badosa Gibert

[8] S.W. Hsieh vs [Q] T. Zidansek

[WC] K. Zavatska vs [LL] A. Dulgheru

Il tabellone completo