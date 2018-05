Estoril: Tsitsipas doma Anderson, quarti contro Carballes Baena

Il giovane greco fatica a trovare il ritmo e cede il primo set al tiebreak. Anderson non concretizza una palla break nel secondo e Tsitsipas ribalta il match

da Estoril, il nostro inviato Gianluca Rossino

LA SPERANZA ELLENICA RIMONTA IL GIGANTE SUDAFRICANO – Un buon Kevin Anderson e un fastidioso vento, che è aumentato con il passare dei game, sembravano sufficienti per interrompere il super momento di forma di Stefanos Tsitsipas. Arrivato qui in Portogallo direttamente da Barcellona, dove aveva appena giocato e perso la finale contro Rafa Nadal, avrebbe potuto accusare un decisivo contraccolpo psicologico dopo la grande settimana catalana. Poco tempo tempo utile per riposare e realizzare di aver appena battuto giocatori del calibro di Dominic Thiem e Pablo Carreno Busta, ottimi terraioli. Eppure il greco non è apparso provato fisicamente, ha continuato a mettere in campo il suo gioco e con il passare dei minuti Anderson ha perso fiducia e il giovane, classe 1998, ha trovato la via per conquistare i quarti di finale dell’Estoril Open 2018.

CRONACA – Entrambi i giocatori si sono dimostrati piuttosto solidi al servizio, eccezion fatta per il set point annullato da Tsitsipas nel decimo game. Arrivati al tiebreak del primo set il sudafricano ha martellato con la battuta e l’ellenico ha commesso un paio di errori gravi, tra cui uno smash piuttosto comodo che ha consegnato il parziale all’avversario. Stefanos si è trovato così sotto di un set (7-5) dopo un’ora esatta di gioco. Il match sarebbe potuto andare diversamente se Anderson avesse concretizzato la palla break avuta nel quinto gioco del secondo set ma la sua risposta ad una buona prima del NextGen ATP è finita lunga. Da quel momento l’inerzia dell’incontro è passata nelle mani del greco che ha continuato a spingere, facendosi trovare pronto quando si è trovato nei pressi della rete o anche quando è stato costretto ad inventarsi un paio di passanti incredibili. Il sudafricano non è riuscito invece a prendere il controllo degli scambi e appena il servizio si è dimostrato meno performante il suo gioco è risultato vulnerabile. Tsitsipas non ci ha pensato due volte, ha completato la rimonta e ha raggiunto Carballes Baena ai quarti di finale con lo score finale di 6-7 6-3 6-3. In conferenza stampa ha sorpreso dicendo di essersi sentito più rilassato e concentrato alla fine del primo set, sapendo che la tattica di far giocare più palle possibili a Anderson, davvero proficua soprattutto quando bisogna rispondere ai big servers, sarebbe potuta essere la chiave. Se non dovesse risentire fisicamente di queste ultime due settimane di tennis potrebbe sicuramente concludere il torneo con un altro risultato rispetto a Barcellona, fermato ad un passo dal traguardo da un super Nadal.

MATCH-MARATONA AD APRIRE IL PROGRAMMA – Aumentano le nuvole sulla costa portoghese ma per fortuna la pioggia non ha trovato spazio nel programma odierno. Ad aprire i giochi sul centrale è toccato al britannico Cameron Norrie, che si è garantito l’accesso in top 100 per la prima volta in carriera superando il primo turno all’Estoril, e lo scontro con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, vincitore lo scorso febbraio a Quito (Ecuador) del suo primo titolo ATP. Non era facile pronosticare chi avrebbe raggiunto i quarti di finale; per classifica e caratteristiche di gioco l’iberico sembrava aver qualcosa in più ma alla fine abbiamo assistito ad una grande battaglia, durata 3 ore e 10 minuti. Il match ha cambiato più volte direzione ed è stato Norrie ad avere le occasioni più concrete per portarlo a casa. Dopo aver conquistato il primo parziale per 7-5 è sceso però leggermente di livello e Carballes non si è fatto pregare. Secondo set a favore dello spagnolo (6 giochi a 2) e tutto rimandato alla terza e decisiva partita. Norrie ha ottenuto il break nel quarto gioco e si è portato avanti per 5-2 al terzo ma Carballes Baena è rimasto attaccato al match, ha strappato il servizio all’avversario e dopo aver annullato ben tre match consecutivi alla battuta si è rifugiato al tiebreak decisivo. Vita facile per l’iberico a quel punto, bravo a mantenere i nervi saldi e ha chiudere l’incontro dominando il tie-break per 7 punti a 1. Score finale: 5-7 6-2 7-6(1). Ai quarti, in programma venerdì 4 maggio, troverà il giovane greco Stefanos Tsitsipas, in un incontro che si prospetta molto complicato per lui.

Risultati:

R. Carballes Baena b. C. Norrie 5-7 6-2 7-6(1)

S. Tsitsipas b. [1] K. Anderson 6-7(3) 6-3 6-3

