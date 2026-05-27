Roland Garros, il programma di giovedì 28 maggio: mezzogiorno di Sinner, anche Berrettini sullo Chatrier

Giornata a tinte azzurre quella di giovedì sul Philippe Chatrier. Il programma della quinta giornata sul campo principale del Roland Garros si aprirà alle ore 12 con il match tra Jannik Sinner e il più piccolo dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel.

A seguire ci saranno i due match femminili Diane Parry – Ann Li e Aryna Sabalenka – Elsa Jacquemot. Poi, in sessione serale, non prima delle 20.15 sarà la volta di Matteo Berrettini che cercherà di proseguire la sua corsa in questo Slam contro la testa di serie n. 22 Arthur Rinderknech.

Sul Suzanne Lenglen, alle 11 si partirà con il 17enne francese Moise Kouame che tenterà l’accesso al terzo turno contro il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo. A seguire tre che vedono impegnati i giocatori top statunitensi: prima il match femminile tra Amanda Anisimova e Julia Grabher, la partita di Coco Gauff opposta all’egiziana Mayar Sherif, e infine l’impegno di Ben Shelton contro il belga Raphael Collignon.

Oltre a Sinner e Berrettini ci saranno altri tre italiani in gara: subito alle 11 Flavio Cobolli giocherà il suo secondo turno sul campo 7 contro il cinese Yibing Wu, poi come terzo incontro sul campo 6 Luciano Darderi se la vedrà con il suo “quasi connazionale” Francisco Comesana, e infine come quarto match sul campo 14 Matteo Arnaldi sfiderà Stefanos Tsitsipas.

Qui sotto il programma completo: