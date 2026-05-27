Roland Garros, Sinner fa 29 di fila contro i francesi. Tabur: “Potevo vincere? Forse se si fosse infortunato…”

Jannik Sinner, checché se ne dica, è molto attento ai numeri e anche all’esordio del Roland Garros 2026 ha prestato particolare attenzione alle statistiche prima di scendere in campo contro Clement Tabur. Non che gli servisse aggrapparsi a quello per portare a casa facilmente il match (6-1 6-3 6-4 in 2h 08′), ma il fatto di sapere che ha un certo tipo di precedenti con i tennisti francesi ha avuto sicuramente un suo peso. Come il derby con Andrea Pellegrino agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma ha portato il n. 1 del mondo a 19 vittorie filate contro connazionali, quello contro la wild card di Reims gli è valso il 29° successo – sul campo – consecutiva contro transalpini. E in tal senso ci sono diverse curiosità, corsi e ricorsi storici, che vale la pena sottolineare.

La striscia vincente per Jannik Sinner è partita contro Pierre-Hugues Herbert all’esordio del Roland Garros 2021 ed è arrivata a quota 29 contro Clement Tabur – sempre al debutto – al Roland Garros 2026. In mezzo per la verità ci sarebbe un ‘non-match’ che potrebbe sporcare la statistica, risalente al febbraio 2023, quando l’altoatesino dichiarò forfait prima di scendere in campo contro Arthur Fils a Marsiglia. Curiosamente l’ultimo a batterlo fu Arthur Rinderknech, che da lucky loser lo rimontò a Lione nel 2021. E attenzione che lo stesso 30enne di Gassin è nel suo spicchio di tabellone e – dovesse resistere a Matteo Berrettini e probabilmente Luciano Darderi – potrebbe dunque ritrovarselo al quarto turno.

Le 29 vittorie consecutive di Jannik Sinner contro tennisti francesi

Tabur: “Metà degli scenari in cui avrei vinto io erano con Sinner infortunato”

Intanto Clement Tabur, dopo la sconfitta contro Jannik Sinner al primo turno al Roland Garros 2026, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media francesi, tra cui anche ai colleghi de ‘L’Équipe‘, mostrandosi particolarmente soddisfatto della propria prestazione: “Sono comunque contento. Penso di avergli dato del filo da torcere per qualche istante. Sono ancora lontano dal batterlo, ma ho cercato di fare affidamento sui miei punti di forza, soprattutto sul rovescio. Ho cercato di togliergli tempo, o almeno di competere un po’ con lui. Avrei potuto fare tutto un po’ meglio. Non ho mai trovato una via d’uscita. Ho provato a rimanere alla pari per un po’“.

A special ovation, from a special place, for a very special guy 👏#RolandGarros pic.twitter.com/fkkqjV8A7m — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026

Interrogato sulla possibilità di battere Jannik Sinner e se ha mai pensato a questa eventualità, Clement Tabur è stato molto sincero: “Da giovedì ho avuto tempo per immaginare diversi scenari. Ce n’erano pochissimi, forse uno o due, in cui avrei avuto la meglio! Credo che metà delle volte lui si sarebbe infortunato. Ho cercato di entrare in campo preparandomi a vincere. Dirmi che dovevo solo dare il massimo non era il modo giusto di affrontare la partita. Ma mi sono subito reso conto che sarebbe stata dura“.