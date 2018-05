ATP Estoril: Tsistipas col brivido, Sousa elimina Edmund

Il giovane greco si salva al tie-break del terzo contro Carballes, l'idolo di casa schianta il britannico al terzo. Ora Bolelli-Tiafoe

da Estoril, il nostro inviato Gianluca Rossino

TSITSIPAS INIZIA A PRENDERCI GUSTO – Dopo aver rimontato il sudafricano Kevin Anderson al secondo turno il greco si è ripetuto quest’oggi contro l’iberico Carballes Baena.

Stefanos ha nuovamente perso il primo set al tiebreak commettendo qualche errore di troppo, cedendo per 7 punti a 2. Dall’altra parte della rete non ha trovato un big server ma un terraiolo vero e temibile, vincitore a Quito lo scorso febbraio del suo primo titolo Atp.

Il mattone tritato è sempre stato terra di conquista per i giocatori spagnoli e il 25enne di Tenerife ha mostrato tutta la sua tenacia e solidità, che su questa superficie risultano spesso determinanti. Un certo David Ferrer, ex numero 3 del mondo, ci ha costruito una brillante carriera su queste qualità e ora è ormai prossimo al ritiro, ma ancora non sa se questo sarà il suo ultimo anno. Lo spagnolo, appena diventato papà, può sicuramente dirsi fiero di aver combattuto per anni come un leone sul campo da tennis e rappresenta davvero un ottimo esempio per i giovani professionisti.



IL MATCH – Archiviato il primo parziale Tsitsipas ha subito resettato il finale del set d’apertura e ha dominato il secondo (6 giochi a 2), strappando subito il servizio all’avversario e pareggiando i conti. Nel terzo però Carballes è tornato a combattere come un vero gladiatore nell’arena e non si è mai tirato indietro quando ha potuto spingere con i piedi dentro il campo. Il primo a brekkare è stato proprio lui, trovandosi avanti 3-1 e servizio. Il greco però non ha fatto una piega, ha ricevuto un warning per perdita di tempo senza la minima protesta e ha ribaltato il parziale arrivando a condurre per 5 giochi a 3. Il match aveva ancora qualcosa da raccontare e così ecco lo spagnolo rifarsi sotto.

Strappa il servizio a 0 al rivale e sale 6-5, garantendosi il tiebreak. Stefanos non trema dopo il cambio campo e consente al pubblico portoghese di assistere ad un super finale di match. Ancora una volta è Carballes Baena ha condurre, grazie al doppio mini-break conquistato in apertura. Sul 3 a 0 però inizia a sentire la pressione di una potenziale seconda semifinale Atp in carriera e vacilla. Tsitsipas capisce che è il momento di dare tutto e si gira poco dopo sul 3 a 3.

L’incredibile punto che segue si è poi rivelato determinante. Grande scambio con il giovane greco che attacca la rete, gioca una prima volée stoppata sulla quale l’iberico non solo arriva ma riesce anche a giocare un ottimo passante . Letteralmente in tuffo Stefanos arpiona la palla e chiude lo scambio con un vincente a campo aperto.

Pubblico assolutamente incantato mentre Carballes accusa il colpo e si arrende senza conquistare più un punto. Finisce così 6-7 6-2 7-6(3) in favore del NextGen Atp, alla seconda semifinale consecutiva dopo la finale raggiunta a Barcellona neanche 7 giorni fa.

Troverà adesso il vincente del match tra il padrone di casa, Joao Sousa, e il britannico Kyle Edmund, semifinalista in doppio in coppia con Cameron Norrie.

(in aggiornamento)

Risultati:

S. Tsitsipas b. R. Carballes Baena 6-7(2) 6-2 7-6(3)

J. Sousa b. [3] K. Edmund 6-3 1-6 6-0

[Q] S. Bolelli vs F. Tiafoe

[2] P. Carreno Busta vs N. Jarry

