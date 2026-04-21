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ATP/WTA Madrid, il programma di mercoledì 22 aprile: Berrettini guida gli azzurri, in campo anche Cinà

Per Matteo Berrettini all'esordio a Madrid c’è Raphael Collignon, che vuole la rivincita del match di Coppa Davis 2025. In programma anche Bellucci, Sonego e Cinà

Di Danilo Gori
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Matteo Berrettini (ITA), Wednesday, April 8, 2026. Photo Felice Calabro'

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Scatta mercoledì il torneo di singolare maschile del Mutua Madrid Open 2026, preceduto di 24 ore da quello femminile, ed è disponibile il programma del giorno. I lavori cominciano alle 11 di mattina su tutti i campi. Su quello intitolato a Manolo Santana le prime tenniste attese sono la turca Zeynep Sonmez e la wild card locale Carlota Martinez Cirez, che precedono il primo italiano impegnato nel main draw. Stiamo parlando di Matteo Berrettini, che sfida l’insidioso belga Raphael Collignon, da lui già sconfitto in due set nella scorsa semifinale di Coppa Davis.

È il turno poi di Roberto Bautista Agut, fresco di annuncio di ritiro dalle competizioni al termine della stagione, che si misura con l’argentino Thiago Tirante, mentre dalle 17 scendono in campo Karolina Pliskova, con avversaria ancora da definire, e da ultimo il talento di casa Rafael Jodar, alle prese con l’olandese De Jong.

Nell’impianto dedicato ad Arantxa Sanchez invece il match d’esordio è l’interessante BergsCilic, con il croato recente semifinalista a Dallas. Come quarto incontro segnaliamo l’ingresso nel torneo di Hubert Hurkacz, sorteggiato con un qualificato. Lo Stadio numero tre, al momento in cui scriviamo, ha tre match femminili non ancora definiti e il quarto incontro è animato dall’atleta ceco Tomas Machac, che ingaggia lotta con il combattivo argentino Francisco Comesana.

Cinà, Sonego e Bellucci sul Court 6

Sul Campo numero 6 segnaliamo la nutrita presenza di tennisti tricolori: dopo la partita tra americani BrooksbyNava, ecco un tris di duelli che interessano i nostri portacolori. Inizia Mattia Bellucci, inserito nella medesima casella del brillante bosniaco Damir Dzumhur. Al termine Lorenzo Sonego incrocia la racchetta con un tennista proveniente dal tabellone cadetto, che è poi la stessa sorte della wild card Federico Cinà, ultimo azzurro a scendere sul court.

Le partite di tennis del Madrid Open 2026 sono trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW Tv.

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