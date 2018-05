ATP Istanbul: la finale dei “novizi” sarà Daniel-Jaziri

La finale del torneo turco vedrà di fronte due esordienti a questo livello: il giapponese e il tunisino che conquista la prima finale ATP della carriera a 34 anni. Battuti rispettivamente Chardy e Djere

Chardy sciupa, Daniel ne approfitta- Sarà Taro Daniel, numero 114 del mondo, a disputare domani la finale del torneo di Istanbul. Il giapponese esce vittorioso dalla battaglia durata oltre due ore e mezza contro Jeremy Chardy, numero 87 in classifica, il quale deve rinviare l’appuntamento con una finale a livello ATP che non arriva dal 2009. Sensazione opposta di grande gioia la prova sicuramente Daniel, un venticinquenne che in questa annata sta continuando a migliorare il suo rendimento, vedi la sfida in Davis contro Fognini finita al quinto e la vittoria a Indian Wells contro Djokovic, e che ora potrà disputare la sua prima finale in carriera.

Dopo i primi quattro giochi di studio, è Daniel a rompere gli indugi, riuscendo a strappare la battuta all’avversario, difendendo il break di vantaggio e chiudendo alla risposta nel nono game il parziale in suo favore col punteggio di 6-3. Chardy sa bene che deve alzare il livello e cambiare l’atteggiamento tattico se vuole rimanere in partita, riuscendo per ben due volte a portarsi avanti di un break, ma è grazie all’allungo nel nono gioco che lo porta a servire per chiudere il parziale: 6-4 per il francese e aggancio raggiunto. Si va al terzo. Il parziale finale i due protagonisti lo vivono non in maniera impeccabile dal punto di vista tecnico, è più la paura di perdere che si impadronisce di entrambi, ma fra i contendenti a chi va peggio è sicuramente Chardy: per due volte si prende un break di vantaggio, vanficandolo subito dopo con la sua resa definitiva che avviene nel decimo game, quando Daniel al secondo match point certifica la sua prima qualificazione ad una finale nel circuito. Il nipponico può esultare per questo ennesimo risultato importante stagionale.

Jaziri facile su Djere – Senza storia la seconda semifinale del torneo turco: Malek Jaziri domina fin dal principio il serbo Laslo Djere. Il tunisino è andato avanti subito 3-0 nel primo parziale. Djere ha recuperato il break salvo poi cedere di nuovo la battuta nel decisivo nel sesto gioco. Il secondo set è ancora più rapido: Jaziri strappa due volte il servizio al suo avversario e chiude 6-2 dopo 1h33 di gioco. Per lui è la prima finale nel circuito maggiore a 34 anni.

Risultati:

M. Jaziri b. L. Djere 6-3 6-2

T. Daniel b. J. Chardy 6-3 4-6 6-4