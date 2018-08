US Open, ci siamo: le quote dicono Djokovic e Serena. Sorteggio alle 20

Il serbo comanda in lavagna davanti a Nadal e Federer; staccato Zverev. L'exploit di Fognini varrebbe 151, Cecchinato non è quotato da Bet365. Nel tabellone femminile Williams avanti di un passo su Halep. Questa sera il sorteggio

I bookmaker provano ad anticipare il vento, per non finire travolti. È il loro mestiere, basato sulla combinazione di statistica e intuito. Le correnti, dopo il giro di boa della stagione, spingono la vela di Nole Djokovic come ai bei tempi e sarebbe delittuoso non considerarlo tra i favoriti per Flushing Meadows. La novità è che da domenica sera, quando ha battuto Federer a Cincinnati, il serbo è addirittura considerato il primo candidato a sollevare il trofeo già due volte suo nel 2011 e nel 2015. Il successo del numero sei del mondo agli US Open si gioca sul tabellone Microgame a 3.45, con il Re svizzero che insegue a 4.75 alla pari con il campione uscente Rafa Nadal. L’outsider di turno non viene considerato una pista calda, se è vero che Alexander Zverev, il primo fuori dal podio, è staccato a 8.00. A seguirlo il semifinalista 2017 Juan Martin del Potro a 10.00, mentre per Andy Murray (senza testa di serie e con i dubbi sulla tenuta fisica) si arriva a 20.

Diversa l’impostazione della lavagna di Bet 365: dietro Nole, numero uno per i quotisti, Nadal si prende il secondo posto staccando Federer (4.50 contro 5.50) con una quarta opzione “altro” pagata 5.50 che lascia intendere come l’ultimo Slam stagionale possa avere un esito difficilmente pronosticabile. Zverev vale 11, Murray e del Potro entrambi 13, i semifinalisti del 2017 Kevin Anderson e Pablo Carreno Busta rispettivamente 34 e 151. Alla pari dello spagnolo viene considerato Fabio Fognini, mentre sulla lavagna manca il nome di Marco Cecchinato (allergico al cemento, si sa). Ecco il senso dell’opzione “altro”, che andrebbe a premiare l’exploit di chiunque non faccia parte della lista dei 33 che non segue l’elenco delle teste di serie. Nel calderone a quota 5,50, oltre al siciliano, finiscono anche Schwartzman, Verdasco, Mannarino e Krajinovic insieme a tutti quelli che andranno a completare il tabellone. Il sorteggio, lo ricordiamo, è previsto in serata alle 20 italiane. Ciascun bookmaker chiaramente si regola in autonomia: basti pensare che per Snai in palinsesto Cecchinato c’è. Giocando un euro sul suo successo se ne potrebbero vincere 250.

ANTEPOST BET 365 (i primi 10 e gli italiani)

Novak Djokovic 3.50

Rafael Nadal 4.50

Roger Federer 5.50

Altro 5.50

Alexander Zverev 11

Andy Murray 13

Juan Martin del Potro 13

Marin Cilic 17

Nick Kyrgios 21

Stan Wawrinka 26

Fabio Fognini 151

Sempre su Snai, da registrare la pole position per Serena Williams nel tabellone femminile. La fiducia è la stessa riposta in lei dalla USTA, che le ha consentito un salto nel seeding fino alla posizione numero 17 consentendole di evitare fino al terzo turno le prime otto teste di serie. A un anno esatto dalla maternità, il settimo trionfo della statunitense nello Slam di casa pagherebbe sei volte la giocata. Un passo più indietro Simona Halep (7,00), in una griglia che vede in seconda fila la regina di Wimbledon Angelique Kerber (8,00) e la campionessa di un anno fa, Sloane Stephens (9,00). Poi il gruppone, con una fiducia relativa in Kvitova e Muguruza (15,00) che diminuisce ulteriormente parlando di Maria Sharapova (25,00). Camila Giorgi, unica azzurra, si attesta a quota 75, nemmeno troppo lontana dalle sue colleghe impegnate a New Heaven: Sabalenka (50), Goerges e Garcia (60).

ANTEPOST SNAI

Serena Williams 6.00

Simona Halep 7.00

Angelique Kerber 8.00

Sloane Stephens 9.00

Petra Kvitova 15

Garbine Muguruza 15

Madison Keys 18

Elina Svitolina 18

Karolina Pliskova 20

Naomi Osaka 25

Camila Giorgi 75