US Open: Federer regala una lezione a Kyrgios, agli ottavi trova Millman

da New York, i nostri inviati

[2] R. Federer b. [30] N. Kyrgios 6-4 6-1 7-5 (Luca Baldissera)

CHIRURGICO FEDERER – Grande attesa per quello che è indubbiamente il match-clou del sabato a Flushing Meadows, Roger Federer affronta Nick Kyrgios per la quarta volta, precedenti 2-1 per lui, tre partite risolte al tie-break del set decisivo. Qualità e talento in campo da vendere, la speranza è che l’australiano ci stia con la testa, inutile girarci intorno. Pronti, via, e Nick nel primo punto in assoluto va a rispondere alla prima palla di Roger dalla riga del servizio, e nel quinto lo passa con il rovescio a una mano. Federer tiene senza problemi, ma se il buongiorno si vede dal mattino, penso che ci si divertià oggi pomeriggio. Federer e Kyrgios non insidiano granchè la battuta avversaria (anche se sul servizio dello svizzero si gioca di più) fino al settimo game. Sul 2-1, Kyrgios imita il movimento del servizio di Roger, e fa pure punto, che matto.

Due errori di rovescio di Roger, un paio di gran botte di Nick, ed ecco lo 0-40. Federer annulla bene tutte e tre le palle break, e poi una quarta, si alternano gran vincenti ed errori banali (brutte due risposte in rete dell’australiano). Il match si scalda, a ogni bel colpo sia l’uno che l’altro esclamano “C’mon!“, ci vogliono altri 5 vantaggi a Roger per tenere e salire 4-3. Kyrgios è super-aggressivo con le risposte, tanto da ottenere il 73% di punti sulle seconde palle dell’avversario. In effetti, per ora le velocità delle seconde dello svizzero non sembrano alte, l’impressione è che stia privilegiando il kick rispetto alla spinta, mentre la prima viaggia bene. Arrivati al 5-4 per Federer, l’australiano ha perso solo un quindici sulla propria battuta: ma come spesso avviene, nel momento della verità le cose si fanno difficili. Arrivano tutti insieme tre punti in risposta per Roger, e una palla break (ovviamente la prima) che è anche un set-point. Nick annulla con botta di servizio e dritto, ma poco dopo, un brutto errore in rete gli costa un altro ventaggio esterno da affrontare. E qui, una risposta da australiano anni ’80 di Federer, con lo slice lungolinea vincente netto su un serve&volley scriteriato di Kyrgios, chiude il primo parziale, 6-4. Applausi a scena aperta. Nick, al cambio campo, borbotta stizzito “the serve, the serve, it’s all about the serve“, e si può certamente essere d’accordo con lui. Sono passati 36 minuti.

SBANDA NICK, SPLENDIDO ROGER – Il secondo set si apre com Kyrgios già in piena fase “soliloquio”, d’altronde perdere un set con un break preso così, dopo aver oggettivamente dominato al servizio, e aver avuto ben 4 palle per strapparlo all’avversario, è frustrante, ma così va il tennis. Vengono in mente le parole dell’australiano l’altro ieri, quando definì come la migliore qualità di Federer “la risposta tagliata, che neutralizza anche i grandissimi servizi“, e tra le sue, con tanta apprezzabile autoironia, “la tenuta e la forza mentali“. Impagabile e profetico Nick. Nel frattempo, Roger tiene, e poi con una palla corta strepitosa si prende ancora una palla break, su cui incassa l’errore di dritto di Kyrgios, siamo 2-0, e poco dopo 3-0. Un set e un break sotto, forse ci vorrebbe Lahyani ora, ma come sappiamo, Federer ha messo il veto. “I need an umpire to coach me!!!” grida Nick, leggendo nel pensiero a tutto lo stadio, e provocando risate da parte di tutti. L’atmosfera è bella, la gente si diverte, il tennis va a sprazzi ma ci sono colpi spettacolari in serie. Federer nella situazione ci si trova benissimo, brekka ancora, e allunga fino al 5-0. Non è mai una buona idea metterla sui giochini di tocco con lo svizzero, che arriva a due set-point per il 6-0 facendo accademia (uno splendido recupero passante di rovescio), se li fa annullare, e poi incamera agevolmente il secondo parziale 6-1. Per Roger 16 vincenti e 3 errori in questo set, per Nick il 58% di punti fatti con la prima palla, e il 25% con la seconda. Siamo al rischio di rottura prolungata, insomma.

…………Serious?@rogerfederer delivers the shot of the tournament! Sit back and enjoy…#USOpen pic.twitter.com/6GEdG2CcpW — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2018

TENNIS DIVERTENTE FINO ALLA FINE – Nel terzo set, però, Kyrgios si rimette a bastonare con la battuta (anche se siamo a 10 ace contro i 12 di Federer per ora), dall’altra parte Roger piazza lampi di classe dando a tratti l’impressione di divertirsi un mondo pure lui, come il pubblico. Un paio di rovesci vincenti a polso bloccato scatenano l’applauso anche della tribuna stampa, senza rischi per chi serve si arriva al 3-3. Vola lungo un rovescio a Nick (molto impacciato oggi con quel colpo), ed è palla break, ma Federer la spreca sparando fuori un dritto non difficile. Un buon passante manda ancora lo svizzero in vantaggio, ma non gli riesce il recupero su una palla corta. Gli riesce, però, poco dopo, il punto del torneo: tocco smorzato esterno di Kyrgios, Federer ci arriva con la palla a 10 centimetri dal campo, e mette il vincente rasoterra esterno al paletto. Alla fine, dopo 16 punti, Nick sale 4-3, che game divertente, ma l’australiano è costantemente sul cornicione, queste due palle break da cui si è salvato sarebbero state probabilmante già decisive. Al cambio campo, simpaticamente Kyrgios dice all’arbitro “this has got to be the greatest point you’ve ever seen” (“questo dev’essere stato il punto più bello che tu abbia mai visto“), poco da fare, è un personaggio, ce lo teniamo così. In ogni caso, sempre a furia di missili tiene la battuta, così come Roger, ma sul 5-5, due errori consecutivi di dritto (uno largo, uno in rete) gli costano il break, che era onestamente nell’aria. E il 7-5, con ace finale che manda Federer in ottavi di finale contro Millman (un precedente in favore dello svizzero, 6-3 al terzo a Brisbane 2015), è altrettanto prevedibile. Bravo Roger, fenomeno nel bene e nel male Nick.

“Sono molto contento di avercela fatta in tre set, all’inizio è stato difficile trovare qualunque tipo di ritmo. Ma a me piace giocare con Nick, tira fuori sempre colpi inaspettati, devi trovare soluzioni diverse dal solito. Se avesse brekkato in quel game probabilmente avrei perso il primo set, è stato importante salvarsi. La cosa divertente di quel colpo in recupero esterno alla rete è stata che non ci ho nemmeno pensato finchè non l’ho colpito, in allenamento non puoi provarci perchè i paletti sono più larghi, per il doppio. In uno stadio così grande, con i paletti più interni e tanto spazio ai lati, si può fare. Millman? lo conosco bene, è venuto ad allenarsi con me in Svizzera prima dalla stagione sull’erba, è un ragazzo simpaticissimo, gran lavoratore, mi dispiace che ora dovrò cercare di fermarlo“, conclude un soddisfatto Federer a fine match.

J. Millman b. M. Kukushkin 6-4 4-6 6-1 6-3

