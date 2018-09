Mondo Futures: dieci titoli per dieci paesi

A conquistare i Futures della settimana sono dieci tennisti provenienti da dieci diverse nazioni. Claudio Fortuna si ferma in finale in Romania

IL PUNTO SUGLI ITALIANI

Sono dieci i Futures disputati nella settimana appena trascorsa e ventisei gli azzurri complessivamente al via (impegnati in sei tornei), dei quali undici erano ai nastri di partenza a Trieste. L’evento da 25,000 dollari ospitato dal Circolo ASD Tennis Events Friuli Venezia Giulia, che ha regalato il primo successo in stagione al 22enne olandese Gijs Brouwer, ha registrato l’eliminazione tra primo e secondo turno di dieci degli undici azzurri presenti in tabellone. L’ultimo, il 23enne Davide Galoppini, è stato invece sconfitto ai quarti di finale dal futuro finalista Jelle Sels. Il risultato migliore della settimana per quanto riguarda i colori azzurri lo ha messo a segno il 28enne Claudio Fortuna, sconfitto in finale a Brasov (Romania) dal 24enne Vasile-Alexandru Ghilea, al primo titolo in carriera.

IL RESTO DELLA SETTIMANA IN PILLOLE

– Sono due i giocatori al primo trionfo in carriera: il 19enne americano Alafia Ayeni e il 24enne romeno Vasile-Alexandru Ghilea.

– Sono addirittura sei i “profeti in patria” della settimana: Matias Zukas in Argentina, Albano Olivetti in Francia, Eduard Esteve Lobato in Spagna, Wishaya Trongcharoenchaikul in Thailandia, Vasile-Alexandru Ghilea in Romania e Dejan Katic in Serbia.

– Il campione più giovane della settimana è il 19enne americano Alafia Ayeni (vincitore in Canada), mentre il più “vecchio” è il 30enne serbo Dejan Katic, al primo trofeo in stagione.

TUTTI I CAMPIONI TORNEO PER TORNEO

Niagara, Canada F6 – $25,000 Hard

Alafia AYENI (USA) b. Felix CORWIN (USA) 6-3 6-3

Monastir, Tunisia F30 – $15,000 Hard

Juan Manuel BENITEZ CHAVARRIAGA (COL) b. Benjamin DHOE (BEL) 6-1 6-4

Rosario, Argentina F4 – $15,000 Clay

Matias ZUKAS (ARG) b. Santiago Fa RODRIGUEZ TAVERNA (ARG) 7-6(3) 6-3

Bagneres-De-Bigorre, Francia F16 – $25,000+H Hard

Albano OLIVETTI (FRA) b. Corentin DENOLLY (FRA) 7-6(2) 7-6(3)

Oviedo, Spagna F26 – $25,000 Clay

Eduard ESTEVE LOBATO (ESP) b. Germain GIGOUNON (BEL) 6-3 1-0 rit.

Nonthaburi, Thailanda F3 – $15,000 Hard

Wishaya TRONGCHAROENCHAIKUL (THA) b. Pruchya ISARO (THA) 6-2 4-6 7-6(6)

Trieste, Italia F26 – $25,000 Clay

Gijs BROUWER (NED) b. Jelle SELS (NED) 6-4 6-4

Schlieren, Svizzera F5 – $25,000 Clay

Louis WESSELS (GER) b. Sandro EHRAT (SUI) 6-3 6-4

Brasov, Romania F12 – $15,000 Clay

Vasile-Alexandru GHILEA (ROU) b. Claudio FORTUNA (ITA) 6-3 2-6 6-2

Zlatibor, Serbia F5 – $15,000 Clay

Dejan KATIC (SRB) b. Justin BUTSCH (USA) 6-4 7-5