ATP Madrid: Sonego a metà servizio, Lajovic lo batte in due set

[Q] D. Lajovic b. L. Sonego 6-3 7-6(1)

Giornata nera per il tennis tricolore alla Caja Magica: dopo gli esordi negativi di Bellucci e Berrettini, abbandona il torneo anzitempo anche Lorenzo Sonego, sconfitto in due set (6-3 7-6) dal serbo Dusan Lajovic. Certo, il torinese è ancora in cerca della sua forma migliore dopo i due mesi di stop causati da un infortunio al polso, ma intanto non ha ancora vinto due match consecutivi in singolare in stagione. Sonego chiude un match falloso, in cui ha commesso 25 gratuiti a fronte di soli 14 vincenti.

Al servizio è andata meglio, assestandosi su un buon 69% di prime in campo, ma non abbastanza per avere ragioni su un Lajovic più ispirato, che ha saputo inchiodarlo sulla diagonale di rovescio a lui meno congeniale. Adesso il piemontese avrà tempo per ricaricarsi in vista degli Internazionali BNL d’Italia, dove nel 2021 fu protagonista di un grande torneo che lo vide raggiungere la semifinale.

Primo set: falsa partenza per Sonego che va subito sotto di due break e non trova la forza per riemergere

L’avvio di match è in salita per Sonego che nel suo game d’esordio in battuta cede subito il servizio a zero affossando un rovescio in rete. La situazione per il torinese precipita nel quarto game, quando infila un gratuito dopo l’altro, fino allo smash scentrato, che regala il secondo break filato – e il primo parziale – al giocatore serbo. Nel game seguente Sonego prova a reagire, guadagnandosi tre palle del contro break, che converte con una volée a rete che gli permette di tornare un minimo a contatto nel punteggio (1-4). Ma è un fuoco di paglia perché Lajovic è accorto al servizio – forte di una seconda palla con cui non trema – e gli consente di chiudere senza patemi per 6-3 dopo 32′

Secondo set: nel parziale comandano i servizi. Al tie-break Sonego smarrisce la prima e Lajovic ne approfitta

Nella ripresa sia Sonego che Lajovic gestiscono senza difficoltà i game al servizio, assestandosi su ottime percentuali di prime in campo. Il serbo martella l’italiano sulla diagonale di rovescio, il colpo meno sicuro per Lorenzo, e la strategia funziona, dato che la maggior parte dei forzati arriva da quel lato. Sul 5-5 servizio Sonego, l’azzurro deve annullare due palle break insidiose dopo un gran passante in recupero del serbo. Il piemontese però non trema, e trova la forza di annullare aggrappandosi al servizio, che non lo ha abbandonato per tutto il parziale.

Giunti al tie-break, i fantasmi tornano a minare le certezze del 29enne torinese: il primo mini break è per il serbo, che nel secondo punto si inventa una stop volley miracolosa per portarsi sul 2-0. La prima palla abbandona Sonego nel momento del bisogno, a anche a livello tattico appare poco lucido, tanto da sfogarsi verso il suo angolo dopo l’ennesimo gratuito. Lajovic, senza strafare, approfitta del passaggio a vuoto del suo avversario per chiudere tie-break e partita 7-1, volendo al secondo turno dove affronterà la 22esima testa di serie Arthur Rinderknech