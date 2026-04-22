Ons Jabeur mamma: è nato il primogenito Elyan

Il circuito WTA si ferma per un momento di pura gioia lontano dai campi da gioco: Ons Jabeur è diventata mamma per la prima volta. L’ex numero 2 del mondo e tre volte finalista Slam ha annunciato sui propri canali social la nascita del primogenito, Elyan Kammoun, venuto al mondo lo scorso 20 aprile. “Un piccolo miracolo, una vita intera d’amore. Diamo il benvenuto al nostro bambino, Elyan Kammoun” ha scritto su Instragram la due volte finalista di Wimbledon. Jabeur ha voluto condividere questo “piccolo miracolo” con uno scatto carico di emozione che la ritrae insieme al marito e preparatore atletico Karim Kammoun, scatenando immediatamente un’ondata di affetto tra i fan e gli addetti ai lavori.

Il post è diventato in pochi minuti il centro gravitazionale del tennis mondiale, raccogliendo i messaggi di congratulazioni delle colleghe più strette. Tra le prime a manifestare il proprio entusiasmo non poteva mancare la grande amica Paula Badosa, seguita a ruota da stelle del calibro di Coco Gauff, Emma Raducanu ed Elina Svitolina. Particolarmente significativi anche i messaggi di Belinda Bencic e Karolina Muchova, a testimonianza di quanto la tennista tunisina sia amata all’interno dello spogliatoio per il suo carisma e la sua sportività.

La gravidanza era stata annunciata lo scorso novembre, quando Jabeur aveva scherzosamente anticipato l’arrivo della “compagna di squadra più piccola” per la stagione 2026. Sebbene la tunisina sia lontana dalle competizioni da diversi mesi per ovvi motivi, non ha mai ufficializzato il proprio ritiro. Resta dunque aperta la suggestiva ipotesi di un ritorno in stile mamma-atleta, seguendo le orme di colleghe come Elina Svitolina o Naomi Osaka, non appena il percorso post-partum le consentirà di riprendere in mano la racchetta per inseguire quel sogno Slam solo sfiorato in passato.