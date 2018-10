ATP Stoccolma: Tsitsipas troppo solido, niente da fare per Fognini

Ottima prova del greco che centra la terza finale dell'anno. La caviglia probabilmente fa ancora male a Fabio che regge per un set e poi crolla

Stefanos Tsitsipas supera in due set Fabio Fognini e vola in finale a Stoccolma. Il greco ha giocato un match molto solido, tenendo splendidamente il campo nel primo set quando il ritmo di Fognini era ancora indiavolato e amministrando poi nel secondo di fronte al fisiologico calo dell’italiano. Fabio ha in effetti pagato un po’ i problemi non ancora completamente risolti alla caviglia destra, ma ha comunque messo in mostra un ottimo livello di tennis contro un avversario davvero tosto. Niente quinta finale nel 2018 per lui, mentre ci sarà la terza dell’anno (e della carriera) per Tsitsipas, dopo le due perse contro Rafael Nadal a Barcellona e Toronto.

LA CRONACA- Il match è fin da subito molto gradevole. Entrambi sono molto aggressivi e riescono a produrre accelerazioni fulminanti sia col dritto che col rovescio. Anche la rete non si sente sola in questa fase. Fabio non sembra inizialmente risentire del problema alla caviglia che lo accompagna da qualche settimana, si muove bene e detta il ritmo quasi a piacimento. Sul 4-3 per Tsitsipas, improvvisamente però l’equilibrio si spezza. Fognini, che fino ad allora aveva concesso solo tre punti al servizio, si incarta e, da 40-15, finisce col perdere il servizio. L’italiano si riprende subito e e si procura quattro palle del controbreak, grazie anche ad un doppio fallo del greco e ad un nastro fortunato. Non riesce però a sfruttarle e il primo set finisce nelle tasche di Tsitsipas col punteggio di 6-3. Il secondo parziale inizia subito male per Fabio che è costretto a rimontare uno svantaggio di 0-40. La stessa impresa però non gli riesce due giochi più tardi e il break arriva. Fognini chiede l’intervento del fisioterapista per sistemare la fasciatura alla caviglia. Ora effettivamente il dolore deve essere aumentato perché l’italiano forza sempre di più per uscire presto dallo scambio, ricorrendo sempre più spesso anche alla palla corta. Tsitsipas da parte sua si limita a mantenere un buon ritmo e a variare gli angoli per far muovere l’avversario. Questa tattica gli frutta un secondo break e di lì al 6-2 finale il passo è breve.

(in aggiornamento)

Risultati:

[3] S. Tsitsipas b. [2] F. Fognini 6-3 6-2

[1] J. Isner vs [Q] E. Gulbis

Il tabellone completo