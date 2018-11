Next-Gen qualificazioni: semifinali Giacomini-Caruana e Brancaccio-Dalla Valle

Allo Sporting Milano 3 di Basiglio, si assegna l'ultimo posto per le Next-Gen Finals. Fuori Jacopo Berrettini e Pellegrino. Domenica il sorteggio, martedì scatta il torneo a Rho-Fiera

Il primo incontro di giornata è stato anche il più lottato, vinto alla fine dal 21enne di Padova Luca Giacomini, in tabellone grazie al forfait del primo Next Gen italiano Gian Marco Moroni. Giacomini nei primi due set ha sfruttato i tanti errori di un Andrea Pellegrino (t.d.s. 3) molto contratto e si è messo a condurre per 4-1 4-2. Sciolta la tensione, il ragazzo pugliese è entrato in partita nel terzo set, vinto 4-1, e un Giacomini distratto gli ha permesso di approdare al quinto e decisivo set. Il veneto ha ripreso a spingere nel parziale finale e ha conquistato l’accesso alle semifinali grazie al doppio fallo di Pellegrino su match point contro.

Nel secondo match in programma un problema fisico ha fermato Jacopo Berrettini (t.d.s. 2), che ha lasciato strada a Liam Caruana. Il 20enne romano, ma residente in Texas da qualche anno 622 ATP ha bruciato Berrettini in partenza e ha chiuso il primo set per 4-2. Dopo un break subito a inizio secondo parziale, Jacopo ha richiesto l’intervento del per un problema alla gamba destra. Ceduto il set, Berrettini si è mosso sempre peggio e ha preferito alzare bandiera bianca a metà terzo parziale.

Vittoria per la prima testa di serie, il napoletano Raul Brancaccio (301 ATP), campione sulla terra del’ITF di Santa Margherita di Pula. C’è stato grande equilibrio per tutto il primo set contro il 20enne reatino Balzerani. A deciderlo è stato il tie-break che Brancaccio si è aggiudicato per 10 punti a 8. Balzerani, dopo un crollo vistoso nel secondo set (perso 4-0), ha reagito subito a inizio terzo set con un break immediato e ha allungato con merito l’incontro. Il napoletano è tornato però prepotentemente in partita nel quarto set, chiuso in rapidità per 4-1.

Dominio assoluto di Enrico Dalla Valle nell’ultimo incontro in programma contro l’amico e compagno di allenamenti Giovanni Fonio (t.d.s. 4). Il 20enne ravennate, numero 635 ATP, ha piazzato il primo allungo e ha chiuso 4-2 il parziale d’apertura. Nella seconda frazione Dalla Valle ha alzato le marce del motore e ha respinto l’attacco di Fonio: annullata una palla-break nel secondo gioco, ha subito strappato il servizio al novarese nel gioco successivo. Senza storia l’ultimo parziale, una pura formalità per Enrico Dalla Valle, che ha chiuso al primo match point e ha subito dopo consolato con un abbraccio il suo amico Giovanni.

Risultati:

Giacomini b. Pellegrino 4-1 4-2 1-4 2-4 4-2

L. Caruana b. J. Berrettini 4-2 4-2 2-1 rit.

[1] R. Brancaccio b. R. Balzerani 4-3(8) 4-0 2-4 4-1

E. Dalla Valle b. [4] Fonio 4-2 4-2 4-0