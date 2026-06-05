Roland Garros, finale femminile Andreeva-Chwalinska: ecco l’orario di sabato

Appena prima della sconcertante notizia del forfait di Matteo Arnaldi in semifinale, è stato pubblicato l’Order Of Play ufficiale della giornata di sabato 6 giugno, dove andranno in scena ben due finali Slam. Il prestigioso Philippe Chatrier spalancherà le porte d’ingresso a partire dalle 11:00, quando Granollers/Zeballos ed Heliovaara/Patten scenderanno in campo per contendersi il titolo di doppio maschile del Roland Garros. Numeri uno contro i due del seeding, tutto come previsto. il duo azzurro, composto da Bolelli e Vavassori, non è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote ai campioni dell’ultimo US Open – complice un problema alla caviglia di Bolelli, che ha fortemente condizionato il match.

Non prima delle ore 15:00, invece, sul centrale del Roland Garros, Mirra Andreeva e Maja Chwalinska daranno vita ad una sfida inedita. La baby star russa affronterà l’inaspettata protagonista di quest’open di Francia, la ventiquattrenne polacca che ha raggiunto la finale partendo dal tabellone cadetto.