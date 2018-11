Next Gen ATP Finals, il sorteggio: Tsistipas con Tiafoe, Caruana wild card

Gruppo A interessantissimo con il greco, Tiafoe e Hurcacz. Liam recupera un set a Brancaccio e completa il campo dei partecipanti al "Masterino": sarà nel gruppo B con de Minaur

Lo scorso anno Karen Khachanov, all’epoca 44 ATP, partecipava alle Next Gen Finals di Milano riuscendo a vincere appena un match su tre. Un anno dopo, a ventidue anni, trionfa per la prima volta in un Masters 1000, superando quattro top 10, su tutti Novak Djokovic in finale, e parcheggiandosi a ridosso della top 10 (11). Milano pare dunque essere un buon viatico per il successo, e il tanto atteso sorteggio per i gironi dell’edizione 2018, la seconda in assoluto, si è appena svolto. Testa di serie numero uno per Stefanos Tsitsipas, favorito della vigilia, mentre la wild card per l’atleta azzurro è andata a Liam Caruana, uscito vincitore dal mini torneo di qualificazione dello Sporting Milano 3.

GRUPPO A

Stefanos Tsitsipas

Frances Tiafoe

Hubert Hurcacz

Jaume Munar

GRUPPO B

Alex de Minaur

Taylor Fritz

Andrey Rublev

Liam Caruana

IL NOME MANCANTE – Sarà Liam Caruana la wild card italiana alle Next Gen ATP Finals 2018. La vittoria contro Raul Brancaccio gli permetterà di giocarsi almeno tre partite contro i migliori under 21 del circuito la settimana prossima a Rho. E dire che la partita non era iniziata nel migliore dei modi: un doppio fallo nel punto decisivo del primo game gli è costato un break che un solido Brancaccio ha poi difeso fino in fondo. Sin dall’inizio è però emersa l’indole offensiva di Caruana che si è buttato a rete ogni volta che ha potuto, anche se inizialmente veniva passato o lobbato con regolarità. Alla lunga però la tattica ha pagato e quando Brancaccio ha iniziato a perdere un po’ di precisione, soprattutto col rovescio, Liam è riuscito a girare la partita a suo favore. Dominato il secondo set, ha poi concesso pochissimo al servizio, punendo il suo avversario per ben due volte al tiebreak.

L’italiano va dunque a raggiungere Stefanos Tsitsipas, Alex De Minaur, Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Andrey Rublev, Jaume Munar e Hubert Hurkacz. Il compito sarà però durissimo, ai limiti dell’impossibile. La classifica parla da sè: i sette qualificati di diritto sono tutti compresi nei primi 80 giocatori del mondo ( di cui un top20 come Tsitsipas e altri tre top 50), mentre Caruana occupa attualmente la posizione 622 del ranking ATP.

Finale qualificazioni Next Gen Finals

L. Caruana b. [1] R. Brancaccio 2-4 4-1 4-3(4) 4-3(5)