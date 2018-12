Halle annuncia i suoi top player

In grande anticipo, quasi sei mesi sulla pubblicazione della entry list ufficiale, il Gerry Weber Open di Halle ha annunciato le stelle della sua edizione 2019. Dal 15 al 23 del prossimo giugno, sull’erba dell’ATP 500 tedesco torneranno in campo alcuni grandi nomi che ormai sono di casa nel torneo ormai ultra-venticinquenne, uno su tutti Roger Federer. Lo svizzero ha firmato anni fa un contratto a vita con il torneo di Halle, al quale ha presenziato in sedici occasioni dal 2000 ad oggi (non manca dal 2011), e si presenterà nuovamente all’assalto del suo decimo titolo, negatogli lo scorso anno in finale da Borna Coric in un match che la ATP ha inserito tra le cinque più grandi sorprese della stagione passata.

Oltre a Federer, vero asso nella manica per fare concorrenza allo storico torneo del Queen’s, il Gerry Weber Open si è assicurato la presenza degli altri due top player germanofoni: il padrone di casa Alexander Zverev, due volte finalista, e Dominic Thiem. “Sogno di vincere a Halle un giorno” ha detto l’austriaco, che ha già conquistato un titolo su erba alla Mercedes Cup di Stoccarda nel 2016. Annunciato anche un quarto giocatore tra i primi 10 del mondo, Kei Nishikori, e il suo “delfino” sul mercato asiatico, Hyeon Chung. Nishikori non ha ancora mai raggiunto una finale su erba in carriera mentre Chung, come in Italia si ricorda spesso, fu finalista a Wimbledon junior nel 2013 contro Gianluigi Quinzi.