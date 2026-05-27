Roland Garros, Paolini: “In questo momento è difficile parlare di tennis”

Jasmine Paolini saluta amaramente il Roland Garros 2026. Una sconfitta dovuta in larga parte ad un problema fisico, alla caviglia sinistra, che le ha impedito di esprimere il suo miglior tennis. Finendo per crollare tra la fine del secondo e il terzo set. Tanta delusione e amarezza per la n.1 d’Italia, come si evince anche in conferenza stampa. In cui arriva in lacrime.

D: Ci racconti cosa è successo?

Paolini: “Da Roma sto faticando con questo piede (interrompe la conferenza in lacrime). Sicuramente non sono al 100%, il piede dà fastidio, altrimenti non avrei preso le decisioni che ho preso anche con il doppio. Difficile da accettare, fa male, poi potevo giocar meglio, al di là del piede. Ma non è facile giocare quando si ha un problema fisico“.

Vanni Gibertini: Dal punto di vista fisico non sei al 100%. Nel corso delle scorse settimane che accertamenti avevi fatto, che opzioni ti sono state proposte, se un periodo di riposo più lungo è una soluzione?

Paolini: “Il riposo è l’opzione migliore, ho preso più tempo possibile per essere qua come meglio potessi, ma non ho potuto allenarmi 10 giorni in maniera continuativa. Spero sia rimasta abbastanza uguale la situazione dopo queste due partite. Difficile essere positivi in questo momento, ma senza risposte non si può dire nulla”.

Vanni Gibertini: Questo lavoro vi espone a rendere pubbliche emozioni che si vorrebbe tenere private. Come razionalizzi che è una parte del lavoro che hai scelto?

Paolini: “Non è facile essere qui adesso, ma non c’è da vergognarsi. La cosa è normale, vuol dire che ci tengo, ma capita. Ovvio che siamo più esposti ma devo anche accettarlo, è chiaro che sia così“.

D: Il problema è nato a Roma o c’era già?

Paolini: “A Roma stavo bene, non avevo fastidio. Poi dopo la partita con Mertens ho chiesto di farmi sbloccare la caviglia, e il fisio non c’è riuscito, non essendo quello il problema. Dopo il match ho iniziato a sentire fastidio, prima niente. Il primo turno di doppio è stato tosto, mi sono dovuta cancellare cercando di recuperare per qua, ed è stato difficile. Tosta parlare di tennis in questo momento“.