Anche Cecchinato sogna il torneo di Monza: “Un’idea fantastica che spinge il movimento”

Si apre nel pomeriggio italiano la corsa alla successione di Sloane Stephens sul trono di Miami, in attesa di capire se la numero sei del mondo – reduce dal disastro di Indian Wells – abbia qualcosa in contrario. Tra i match del primo turno spiccano quelli delle wild card, che in questi giorni stuzzicano l’attenzione. Sarà l’occasione di vedere all’opera la campionessa in carica dello US Open Junior, la cinese Xiyu Wang, contro Monica Puig.

Debutta a questi livelli Mari Osaka, sorella maggiore di Naomi, nell’incrocio con Whitney Osuigwe che il Roland Garros baby l’ha vinto nel 2017. Interessante anche la sfida che apre il programma sul Grandstand alle 17, tra Andrea Petkovic e Amanda Anisimova che abbiamo avuto modo di seguire particolarmente da vicino la scorsa settimana.

Siamo all’ultimo giro invece nelle qualificazioni maschili, con le speranze di rinfoltire la pattuglia azzurra affidate a Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego. Entrambi in campo alle 15, rispettivamente contro Auger-Aliassime e McDonald. Il match del torinese sarà seguito sul campo 8 da un Cuevas-Tsonga che nell’unico precedente (datato addirittura 2011) ha sorriso all’uruguaiano.

Il programma completo di martedì (orari italiani)

Grandstand – dalle 17

A. Petkovic (GER) vs A. Anisimova (USA)

[WC] Xiy. Wang (CHN) vs M. Puig (PUR)

E. Rodina (RUS) vs S. Stosur (AUS)

[WC] W. Osuigwe (USA) vs [WC] M. Osaka (JPN)

Court 1 – dalle 15

Quali – [3] [WC] R. Opelka (USA) vs [19] M. Granollers (ESP)

non prima delle 16

V. Kuzmova (SVK) vs D. Gavrilova (AUS)

[WC] O. Danilovic (SRB) vs M. Sakkari (GRE)

A. Tomljanovic (AUS) vs A. Friedsam (GER)

Y. Wang (CHN) vs K. Mladenovic (FRA)

Butch Buchholz Court – dalle 15

Quali – [2] F. Auger-Aliassime (CAN) vs [17] P. Lorenzi (ITA)

non prima delle 16

E. Alexandrova (RUS) vs D. Yastremska (UKR)

S. Sorribes Tormo (ESP) vs A. Krunic (SRB)

[WC] N. Vikhlyantseva (RUS) vs M. Rybarikova (SVK)

P. Parmentier (FRA) vs M. Gasparyan (RUS)

Court 6 – dalle 15

Quali – [7] K. Kanepi (EST) vs [23] T. Babos (HUN)

Quali – [4] V. Golubic (SUI) vs [18] M. Barthel (GER)

non prima delle 17

Quali – [12] P. Hercog (SLO) vs L. Siegemund (GER)

Court 8 – dalle 15

Quali – [4] M. McDonald (USA) vs [18] L. Sonego (ITA)

Quali – [7] P. Cuevas (URU) vs [22] [WC] J. Tsonga (FRA)

non prima delle 17.30

Quali – [9] L. Harris (RSA) vs [23] T. Monteiro (BRA)

Court 9 – dalle 15

Quali – [1] R. Albot (MDA) vs M. Krueger (USA)

Quali – N. Rubin (USA) vs [WC] M. Ymer (SWE)

Quali – [10] C. Ruud (NOR) vs [24] E. Donskoy (RUS)

Quali – [12] P. Gunneswaran (IND) vs [WC] J. Clarke (GBR)

Court 2 – dalle 15

Quali – L. Lacko (SVK) vs [14] D. Istomin (UZB)

non prima delle 17

Quali – B. Fratangelo (USA) vs [15] A. Rublev (RUS)

Quali – A. Bublik (KAZ) vs [13] D. Evans (GBR)

Court 3 – dalle 15

Quali – S. Vickery (USA) vs I. Swiatek (POL)

Quali – A. Rus (NED) vs [14] J. Pegula (USA)

non prima delle 17

Quali – [11] Kr. Pliskova (CZE) vs Y. Wickmayer (BEL)

Court 4 – dalle 15

Quali – M. Niculescu (ROU) vs K. Kozlova (UKR)

Quali – N. Hibino (JPN) vs [13] M. Linette (POL)

non prima delle 17

Quali – M. Bouzkova (CZE) vs K. Muchova (CZE)

Court 5 – dalle 15

Quali – [10] T. Townsend (USA) vs [WC] B. Haddad Maia (BRA)

non prima delle 16.30

Quali – M. Doi (JPN) vs [20] M. Minella (LUX)

Quali – [3] D. Jakupovic (SLO) vs [17] M. Brengle (USA)

Tutti i tabelloni di Miami (aggiornati quotidianamente)