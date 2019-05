Sinner avanza spedito al Challenger di Ostrava: è nei quarti assieme a Travaglia

TROPPO CUEVAS PER BALDI – Era chiamato all’impresa Filippo Baldi nel secondo turno dell’ATP 250 di Estoril, contro il ben più scafato Pablo Cuevas, che già nel primo turno si era ritrovato davanti un italiano, Salvatore Caruso, battuto con un doppio 6-2. Chiamato in causa da lucky loser dopo il ritiro di Fabio Fognini, il ragazzo di Milano è uscito sconfitto in un’ora e mezza di partita dopo aver giocato un secondo set di grande livello. Peccato che l’ingresso nel match sia avvenuto troppo tardi, ma d’altro canto Filippo non giocava un match di un torneo ATP da un anno, quando fu inserito nel main draw degli Internazionali d’Italia 2018, era lecito aspettarsi un minimo di disorientamento. Cuevas nei primi sei giochi si è limitato a giocare dei colpi abbastanza profondi da destabilizzare l’italiano, che ha perso subito la bussola e si è ritrovato in un attimo sotto 5-1. Solo quando ha ritrovato una maggiore tranquillità è riuscito a tenere il palleggio e a lottare di più nei turni di risposta, tuttavia troppo tardi per recuperare un primo set finito giustamente 6-2 per l’avversario.

Lo spirito da combattente di Baldi è venuto fuori nel secondo parziale, nel quale l’uruguaiano ha continuato a concedere molto poco e si è conquistato tre palle break ne settimo e nono game. Per annullarle l’azzurro ha giocato all’attacco, conquistando punti a rete anche con un paio di soluzioni tecniche da “circoletto rosso”. Alla fine l’unico passaggio a vuoto gli è stato fatale. Nel dodicesimo game ha concesso il primo break di un equilibratissimo set e nonostante un ultimo moto d’orgoglio per cancellare un match point col dritto vincente, ha lasciato strada a un Cuevas pressoché impeccabile.



GLI ALTRI INCONTRI – Il quarto favorito Goffin ha battuto senza troppi problemi il padrone di casa Sousa, probabilmente un po’ fiaccato dalla sfida di ieri contro Popyrin. Per David, in netta crisi di gioco e di risultati, la sfida sarà contro uno tra Jaziri e Mayer. Cuevas invece affronterà uno tra Tiafoe e Nishioka, protagonisti dell’ultimo incontro di giornata.

Risultati:



P. Cuevas b. [LL] F. Baldi 6-2 7-5

[4] D. Goffin b. J. Sousa 6-3 6-2

M. Jaziri vs L. Mayer

[8] F. Tiafoe vs Y. Nishioka



