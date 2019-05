A Roma Nadal suona la nona, Djokovic cede al terzo

Dal nostro inviato a Roma

Rafael Nadal interrompe un digiuno che durava dallo scorso mese di agosto e conquista a Roma il titolo N.81, il 34° Masters 1000 (record) e il nono titolo al Foro Italico battendo Novak Djokovic. Un match che poteva anche chiudersi molto prima dopo che lo spagnolo aveva dominato il primo set addirittura per 6-0. Ora la sfida verrà rilanciata per il Roland Garros dove Djokovic va alla caccia del doppio career Grand Slam e Nadal del dodicesimo titolo

[2] R. Nadal b. [1] N. Djokovic 6-0 4-6 6-1

Alla fine ha sempre ragione lui. Per tutta la settimana era stato chiesto a Nadal come mai non avesse ancora vinto un titolo e cosa si provasse ad essere in questa situazione a questo punto della stagione e lui, alla fine anche un po’ indispettito di dover ripetere questo concetto ogni volta, spiegava che nel 2015 un titolo lo aveva vinto (Rio), ma le sensazioni che provava erano decisamente peggiori rispetto a quest’anno. Che questa settimana avesse sensazioni positive lo si è visto sul campo e nemmeno il numero 1 del mondo (ma non della terra) è riuscito a opporsi degnamente. Novak Djokovic infatti, con una prestazione fallosa e nervosa, ha incassato la 26esima sconfitta con il suo storico rivale su 54 sfide, arrivata dopo 2 ore e 25 minuti per 6-0 4-6 6-1. Lo spagnolo dunque è indietro nei confronti diretti ma con il nono trionfo a Roma passa avanti nel conteggio dei Master 1000, 34 a 33.

Le previsioni meteorologiche erano pessime (tant’è che Binaghi ha ammesso di non aver cominucato prima le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti di mercoledì per paura che si ripetesse lo stesso problema anche oggi ) ma per la gioia di tutti si sono rivelate errate: le abbondanti nuvole presenti infatti non portavano pioggia e anzi a tratti il sole ha picchiato davvero forte. In condizioni del genere Nadal è solito esaltarsi e a farne le spese è stato il suo avversario che ha subíto la partenza lampo, perdendo la battuta già al secondo game.

Due rovesci sbagliati lo hanno condannato nuovamente a palla break e Nadal il cannibale non si è lasciato pregare. Il pubblico ha intuito le difficoltà del serbo e lo ha spinto come poteva ma quest’ultimo sul lato sinistro ha mostrato fin da subito evidenti difficoltà: per evitare che lo spagnolo prendesse il sopravvento era lui il primo a cercare di spingere, senza tuttavia trovare il giusto tempo sulla palla. Il primo game vinto dal n.1 del mondo è arrivato solamebte dopo 45 minuti, quando il suo avversario ne aveva già conquistati 6. Il primo set infatto è finito 6-0.

Dopo aver rimediato il primo bagel della carriera contro Nadal, Nole si è riscattato, seppur in minima parte, piazzando tre ace per partire avanti nel secondo parziale. A questo punto il pubblico ha iniziato a pendere pesantemente dalla parte di Djokovic perché il rischio che il match avesse potuto avere un rapido epilogo era nell’aria. Il rovescio ha continuato a funzionargli ad intermittenza e anche lo smash è stato un colpo che nel momento del bisogno lo ha abbandonato (ma questa non e una novità). Come un fulmine a ciel sereno, nonostante il nervosismo di Nole fosse vistoso, Nadal ha vestito i panni di Babbo Nadal per un solo game, il decimo, e con due gratuiti – di dritto prima e di roveacio poi – ha regalaro al pubblico romano un terzo set. L’impressione che si è avuta è che anche quando Nole riusciva a raggiungere il suo massimo livelo – accaduto ad inizio parziale – Rafa fosse in grado di tenerlo a bada ma in questo caso non è stato sufficiente.

Il freno a mano Djokovic non l’ha levato nenache nel primo game del parziale decisivo, dove ha subito il quarto break della partita, e l’accaduto è stato seguito da una racchetta rotta. La frustrazione di Nole, oltre che da questo gesto, la si è percepita anche dalle sue scelte tattiche: troppe volte si è ostinato con la palla corta di rovescio e i risultati sono stati così modesti che per poco non finiva sotto 0-3. Il doppio break comunque non si è fatto attendere e, manco a dirlo, decisivi sono stati gli errori di rovescio del serbo. Anche di rovescio, sotto forma di volée, è arrivato l’ultimo punto con Djokovic che ha madato in rete l’ennesima palla e se non altro era già lì in zona pronto a stringere la mano al suo avversario.

Le prestazioni straordinarie mostrate in questa settimana non possono non mettere Nadal nella posizione di favorito per il Roland Garros. Il servizio è stato un colpo di grandissima utilità e il dritto mancino così efficace, soprattutto in lungolinea, non si vedeva da tempo. Per il serbo invece il discorso è diverso. Troppe volte lo si è visto fragile mentalmente nei tornei ATP ma quando poi si è presentato agli Slam è stato in grado di lasciarsi tutto alle spalle. Vedremo se sarà in grado di farlo anche a Parigi