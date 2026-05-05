ATP/WTA Roma, italiani in campo oggi: da Bronzetti a Trevisan, tutte in cerca di risposte

Prende il via il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia e nella prima giornata il programma parla anche italiano, con diverse azzurre impegnate tra campo e qualificazioni. È un debutto che mette insieme percorsi differenti, tra chi cerca punti e continuità e chi invece prova a rimettere insieme il proprio tennis dopo mesi complicati.

Andiamo per ordine.

Lucia Bronzetti arriva con un ranking che non le rende giustizia, scivolata indietro ma ancora con un tennis che può stare stabilmente su palcoscenici più nobili. L’americana McCartney Kessler è un’avversaria che chiede attenzione, ritmo e continuità, tutte cose che l’azzurra ha già dimostrato di poter offrire. Serve però una partita pulita, senza passaggi a vuoto, perché su questi campi ogni esitazione si paga.

Diverso il discorso per Martina Trevisan, che riparte praticamente da zero. La toscana che da queste parti non è mai andata oltre il secondo turno, cerca nella Capitale, risposte: sl tennis, sulla condizione fisica e su tanto altro nella sua testa. La classifica attuale racconta solo in parte quello che è stato il suo percorso recente, segnato da stop e difficoltà fisiche. La wild card è un’occasione, ma anche una responsabilità: con Talia Gibson servirà soprattutto capire a che punto è il suo tennis, prima ancora del risultato.

Il fascino dell’esordio: Ruggeri e il peso del primo passo

C’è poi chi vive tutto per la prima volta. Jennifer Ruggeri entra nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore e lo fa a Roma, davanti al pubblico di casa. Un momento che ricorderà probabilmente per tutta la carriera, comunque vada.

Dall’altra parte della rete c’è Zeynep Sonmez, giocatrice già capace di risultati importanti su questa superficie. Non è un debutto morbido, anzi, ma proprio per questo diventa un banco di prova immediato, senza filtri: capire il livello, misurarsi, vedere fin dove si può arrivare.

Qualificazioni, sogni e realtà: Urgesi e Basiletti ci provano

La giornata azzurra non si ferma al tabellone principale. Nelle qualificazioni ci sono ancora due italiane in corsa, Federica Urgesi e Noemi Basiletti, già brave a superare il primo ostacolo contro avversarie più accreditate.

Adesso il livello si alza ancora. Veronika Erjavec e Daria Snigur rappresentano uno step ulteriore, di quelli che separano il sogno dalla realtà del circuito maggiore. E sono proprio queste partite, spesso, quelle che raccontano di più: perché non c’è nulla da perdere e tutto da guadagnare.

Inizia dunque così, il primo vero giorno al Foro italico, un giorno che restituisce ad un luogo magico il tennis di alto livello, con tanta Italia in campo. Per le azzurre è già un passaggio importante: tra punti in palio, occasioni da sfruttare e la necessità di dare continuità, Roma offre subito indicazioni utili. Il resto arriverà strada facendo, ma intanto il torneo di casa comincia da qui.