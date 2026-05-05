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ATP Roma, Wawrinka saluta per sempre la Capitale: forfait nel turno decisivo di qualificazioni

Stan Wawrinka, che a Roma è stato semifinalista nel 2015, si è ritirato prima di scendere in campo contro Pablo Carreno Busta

Di Fabio Barera
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Stanistlas Wawrinka - Montecarlo 2026 (foto X @rolandgarros)

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Non ci sarà una ‘Last Dance’ di Stan Wawrinka a Roma. Lo svizzero, infatti, ha dato forfait una decina di minuti prima del suo ingresso in campo contro Pablo Carreno Busta, che gli avrebbe permesso di giocarsi l’accesso al main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Certo, non sarebbe stato un incontro semplice, ma in questi primi mesi della stagione il 41enne di Losanna ha dimostrato di essere in grado di offrire prestazioni sorprendenti. E invece, a causa delle condizioni fisiche precarie con cui aveva portato a termine la sfida contro Stefano Travaglia nel primo turno delle qualificazioni, ha deciso di ritirarsi, lasciando strada libera allo spagnolo.

ATP Roma, Wawrinka dà forfait nelle qualificazioni

Già certo del ritiro a fine stagione, annunciato da diversi mesi a questa parte, Stan Wawrinka come detto non avrà la possibilità di dare lustro allo spettacolare rovescio a una mano sui campi degli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Nella Capitale lo svizzero ha raggiunto una semifinale nel 2015, quando batté Rafael Nadal ai quarti per poi arenarsi contro il connazionale Roger Federer in semifinale. A ‘Stan The Man’ va, dunque, l’augurio di un pronto recupero

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